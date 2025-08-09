ユニクロのレギンス「3年間サイズアウトせず」買い方ハックに1.7万いいね「なるほど」「神テク」【ママリ】

ユニクロのレギンス「3年間サイズアウトせず」買い方ハックに1.7万いいね

子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

子ども用の洋服を買うとき「長く着られる」ことを重視するお母さんもいることでしょう。





ママ垢やってて心から役立った知識No. 1を全てのお母さんに伝えたい！！！

ユニクロの七分丈の100＝80の十分丈！！

80-100までずっと履ける！！！(ユニクロは丈夫で破れない！)

娘はこれで2-4歳まで3年間同じレギンス履いて登園してたし、息子も同じことしてる。

あの時のどなた様か本当にありがとう🥹

補足します

・レギンスの話だよ！

・80サイズの子にとって100サイズのレギンスだとウエストは緩いけど、ウエストゴムで調整できたよ！(一応確認してね！)

・七分丈の生地は薄手＆最終的には七分丈で履くから通年は難しいかも。うちは春-初秋くらいまではこれで、冬は厚手ののレギンス履かせてたよ。

ななま@4y+2yさんは、ユニクロの子ども用レギンスを最大に活用する方法を、Xで共有してくれました。3年間もサイズアウトせずにはけたハックとは？

サイズの概念を少し変えることで、七分丈の100サイズが80サイズの十分丈として使えるとは目からうろこです。そうすると、80サイズのときに100サイズを購入しておけば、約3年間履き続けることが可能になりますね。ユニクロのレギンスは、耐久性が優れていて破損しにくい上に、洗濯を繰り返しても型崩れしにくいと人気です。成長に伴い七分丈に変化して着用することができるなんて、コスパ最強といえるでしょう。



もちろん子どもの体形や使用状況によって3年間もたないケースもあるとは思いますが「3年間もった」という方がいる以上は試してみたくなりますよね。



この投稿には「うちもずっと履いてました」「ユニクロ、マジ丈夫だからありがてえ……毎夜毎夜洗っても何年か単位で平気」「わーもっと早く知りたかった！」などのリプライが寄せられていました。

子どもの成長の早さに伴いあっという間にサイズアウトしていた服も、工夫しだいで長期にわたって着せられることも。ユニクロのレギンスを購入する際は、このハックも心にとめておくといいかもしれませんね。

レジのトラブルで30分待ち…ぼやいた母への5歳の返しに1.2万いいね

外出時、さまざまな理由で待ち時間が発生することがりますよね。そんなとき、子どもが飽きて騒ぎ出さないか、ハラハラしてしまう方もいるでしょう。「待つ」という行為は大人も子どもも心の余裕が必要になりますよね。



なこ🧀さんは5歳の息子さんと買い物へ出かけた際、セルフレジでトラブルが発生し…？

さっき息子とニトリで買い物してたらセルフレジが壊れてお釣り出てこなくて。あちらの椅子でお待ち下さいと言われて待機。お喋りして30分待ったけど直らないから「……長いね。まだかな？」ってボヤいたら息子は「たくさん見て疲れたからこんなに座れてちょうど良かった！」って返してきた。5歳すごい

30分もトラブルが続いてしまい、お店の方も大変だったことでしょう。そして、待っているなこさん親子もソワソワしてもおかしくない状況です。しかし、5歳の息子さんは待ち時間を休憩時間に変換し「座れてよかった」と言えるなんてすてきですね。



この投稿には「こんな素敵な一言が言えるなんて」「優しい、思いやりに感謝」「5歳にしてポジティブ変換の達人」などのリプライが寄せられています。親子でおしゃべりをして30分も待てたこと自体にも、すばらしいという声が上がっていました。

息子さんからこのような温かい言葉が出てくるのは、日ごろから家庭で優しい会話をしているからではないでしょうか。



ものごとの受け止め方によって気持ちが変わるということにも、改めて気づかせてくれるエピソードでした。

パパ手作り焼うどんのおいしさ「1～10でいうと」息子の表現に9万いいね

わが子に、料理の感想を聞いたことはありますか？その評価が高いと、作った甲斐があったと思えますよね。



投稿者・まーこパパさんはわが子のために焼うどんを作りました。手料理を食べたお子さんからは、うれしすぎる評価があったそうで？

©maakopapa626281

俺「うまいか？」

長男「うまい。１から10で表すと100」

まーこパパさんが作った焼うどんを食べた息子。こんな大絶賛をされたら、うれしくてたまりませんよね。きっと、うどんの作り方が良かっただけでなく、まーこパパさんが込めた愛情も、おいしさの隠し味になったのでしょう。



この投稿に「ええ息子さん…」「子どもの言葉って、何年も宝物になりますよね」などのリプライが寄せられました。もちろん、「おいしい」という一言が聞けるだけでもうれしいもの。うれしい気持ちや相手への感謝を言葉にする良さに気づかされるエピソードですね。

