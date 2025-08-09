彼氏がいないことをアピールする方法９パターン
気になっている男性から「彼氏いるの？」と聞かれれば、彼氏がいないことを簡単にアピールできます。しかし実際には、物事がそんなに都合よく運ぶはずもなく、悶々とした日々を過ごしている女性もいるのではないでしょうか。そこで今回は、女性から率先して彼氏がいないことをアピールできるように、「彼氏がいないことをアピールする方法９パターン」を紹介させて頂きます。
【１】「今は彼氏がいない。」と言う。
彼氏がいないことをストレートに伝えるパターンです。また、「今は」という表現を加えることで、「いつ彼氏ができるか分かりませんよ。今ならチャンスですよ。」というメッセージとして伝えることができます。
【２】薬指に指輪をつけない。
薬指の指輪の存在によって、彼氏の有無を判断している男性もいます。男性に誤解されないように、薬指に指輪をつけないこともアピール方法のひとつです。
【３】女友達に彼氏がいないことを伝えておく。
女友達に彼氏がいないことを伝え、女友達を通じて周囲の男性に告知してもらい、彼氏がいないことを間接的にアピールするパターンです。
【４】カップルを目の前にして、「うらやましい?」を連発する。
仲良くしているカップルを見て、「うらやましい?」とコメントすることで、彼氏がいないことをアピールできます。
【５】「みんなで〇〇行こうよ。」とイベントを主宰する。
「みんなで参加するイベント」を主催することで、彼氏がいないことをアピールできます。なお、このようなイベントによって、新たに彼氏候補となる男性と知り合うチャンスもあるかもしれません。
【６】「休みの日は、ひとりで出かけるよ。」と休日の過ごし方を伝える。
休日にひとりで行動していることを伝え、彼氏がいないことをアピールするパターンです。まずは男性の休日の過ごし方を聞いて、同じ質問を聞かれるように仕掛けましょう。
【７】「最近は、女友達だけで出かけることが多い。」と話す。
女友達と出かけていることを伝えることで、彼氏がいないことをアピールします。この表現だけでは、「今は彼氏の存在を求めていないのかな？」と思われるリスクがあるので、「そろそろ彼氏がほしい。」などの表現と組み合わせて使った方が良いでしょう。
【８】「最近、ドキドキしていないかも。」と伝える。
「ドキドキしていないかも。」という表現によって、彼氏がいないことをアピールできます。
【９】「そろそろ彼氏がほしいかな。」とつぶやく。
「彼氏がほしい。」という欲求をストレートに伝えるパターンです。「そろそろ」という言葉を加えることで、「今まで彼氏はいらなかったけど、最近になって、考え方が変わって、彼氏がほしくなってきた。」というメッセージを伝えることができます。
彼氏がいないことを伝えたいとき、他にはどのようなアピール方法があるのでしょうか。みなさんが実践している方法があれば、ぜひ教えてください。（山場ヤスヒロ）
