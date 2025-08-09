「ファービー」が令和の子どもにもウケているワケ、90年代ブーム時からの「驚きの変化」

あの「ファービー」が帰ってきた！

大きな丸い目と耳、ふわふわで愛らしいルックスのファービーを覚えているだろうか？

1998年にアメリカで誕生したファービーは、1999年に日本に上陸して、累計300万個以上の売り上げを記録した人気のおもちゃだ。当時は、店頭に行列ができるほど一大ムーブメントを巻き起こし、世界中で90年代のアイコンとしても認知されているファービーは、今でも多くのファンに愛されている。

そして、初代の第1世代から第3世代へ続き、去年は12年ぶりに日本国内でもハズブロジャパンから新型ファービーが発売されて話題になった。新型ファービーは、かつて日本を賑わせた第1世代と比べて、どのように進化しているのだろうか。

今回は、ハズプロジャパンの内田さんに、ファービーの魅力についてたっぷりと語っていただいた。

第1世代ファービーはグッズが人気

発売当初は子どもだけでなく大人世代にも人気となったファービー。特に第一世代のファービーに関しては、30代から40代の方のなかには、記憶に残っている人も多いだろう。そんな第一世代のファービーは、現在はライセンスグッズ展開で人気になっているという。

「特に第一世代、第二世代のファービーに関しては、30〜40代の方々に今でも根強いファンが多くいらっしゃいます。

本体の再販は行われていませんが、その代わりとして小さなぬいぐるみポーチなどの関連グッズが販売されており、大人のファンの間で人気を集めています」

デザインが一変、進化して再登場

そして、去年は12年ぶりに日本でも新型ファービーとミニサイズのファービー ファーブレッツが発売。今までのファービーのデザインから一変して、現代のトレンドを取り入れたファービーはキラキラしたお目目とカラフルなボディが特徴だ。

新しく発売された経緯について、ファービーを知らない世代が再びファービーを知るようになったからと内田さんは話す。

「流行回帰などで、今までファービーを知らなかった世代の人たちが、ファービーを知るような環境になってきています。アメリカではしばらく新作が出ていませんでしたが、ファービーはもともと子ども向けのおもちゃであることから、改めて子どもをターゲットに、現代のトレンドに合わせた新しいファービーを開発しようという動きが始まったと聞いています」

これまでもファービーは、話しかけると返事をしてくれる“擬似会話機能”や、目に液晶ディスプレイを搭載し表情がより豊かになるなど、時代とともに進化を続けてきた。

驚きの進化ぶり

そして、日本に再上陸を果たした新型ファービーは、これまで以上に進化を遂げている。

声や音に反応するのはもちろんのこと、かわいらしく歌い、おしゃべりし、さらにはダンスまで披露してくれるのだ。日本語とファービー語を織り交ぜながら、なんと600種類以上のフレーズでコミュニケーションを楽しめる仕様だ。

「今回のファービーについて、デザインチームの話によると、久しぶりの新作ということもあり、開発には数年ほどの時間をかけたそうです。

特に6歳から9歳くらいの女の子をメインターゲットとして、どんなファービーが好まれるのか、ビジュアルも含めて徹底的にリサーチを行ったと聞いております。見た目に関しても、第一世代と比べて大きく進化していて、かなり現代的になっていると思います。

また、新型ファービーは本当によく喋るので、まるで会話しているような感覚になれるのも特徴ですね」

「ダンスしよう」「まねっこして」「うらなって」「リラックスしよう」「ライトショー」といった5つのフレーズに反応することに加えて、お腹を触ったり、頭を撫でたり、ピザのチャームを食べさせても反応する。そして、横にするといびきをかいて寝てしまうのも新型ファービーの特徴だ。

付属品にはブラシやアクセサリーチャームが同梱されており、ファーをブラシでとかすことができ、ファービーのアクセサリーを装着してオシャレを楽しむことができる。

世代を超えて親しまれるファービー

第一世代のマイペースでお茶目な性格は新型にも受け継がれており、平成のファービーに親しんだ世代にとっては、遊ぶうちに自然と懐かしさが込み上げてくるだろう。

ビジュアルや機能は進化しているものの、ファービー特有のユーモアや独特な間合いは健在であり、かつての記憶と現在の体験が重なり合うような感覚を生む。

「やっぱり第一世代のファービーを知っている方々には、その進化に驚かれることが多いですね。一方で、ファービーを知らない世代の方たちには、とても新鮮に映っているようです。

おもちゃショーなどのイベントで子どもたちに見せると、反響も本当に大きいですね。実際に遊んでいる様子を見ると、おままごとの延長のように、ファービーのお世話をしてあげている姿がよく見られます」

また新型ファービーとともに、「ファービー ファーブレッツ」も日本に上陸。

ファーブレッツは約5cmのミニサイズで、45種類以上の音やファービー語を組み合わせて反応する。ロックやダンスミュージックなど、キャラクターごとに好みの音楽も異なり、ファーブレッツ同士で一緒にコーラスも出来たりする画期的なファービーだ。

再ブームが起きたワケ

日本では、2018年頃から広がった「平成ブーム」と「ぬい撮り」の流行が重なり、ファービーは再び注目を集めるようになった。その一方で、海外でも同時期にファービーへの関心が高まりを見せていた。

Netflixで配信されたアニメ映画『ミッチェル家とマシンの反乱』では、ファービーが重要なキャラクターとして登場し、世界中で話題となった。

『ミッチェル家とマシンの反乱』は、テクノロジーに頼りすぎた人類に反旗を翻したAIが、ロボット軍を使って世界征服を始める。そんな中、ちょっと変わったミッチェル家が、なぜか人類最後の希望として立ち向かうことに。家族の絆とドタバタを描きながら、世界を救う冒険が繰り広げられるストーリーだ。

大人世代は知っていても、子ども世代は知らないファービー。このアニメをきっかけにファービーは再び欧米メディアでも取り上げられるようになった。

「アニメに登場したことをきっかけに、ファービーを知らない世代の子どもたちの間でも再びファービーが話題になりました。こうした動きも、ひとつの要因ではありますね。

日本では平成レトロブームもあり、発売から約25年以上が経った今でもファービーのファンが多くいらっしゃいます。そのような中で、新型ファービーとファーブレッツも、現代の子どもたちから大人の方々にまで幅広い人気を得られるのではないかと考え、今回の発売に至りました」

子どもの心に刺さる新型ファービーの魅力

新型ファービーでやはり目を惹くのが、カラフルなボディだろう。第一世代に見慣れていると、その進化に驚いてしまうが、現在の子どもたちとってはカラフルなファービーほど人気が高いそうだ。

「レインボーカラーなど、カラフルなファービーは日本でもアメリカでも非常に人気がありますね。第一世代のファービーを知っている立場からすると、『ちょっと派手すぎるのでは？』という印象もあり、当初はピンクやパープルといった単色のモデルが好まれると思っていたので、この結果には正直驚きました（笑） やはり今の子どもたちには、より華やかでカラフルな色使いに強く惹かれる傾向があるようです」

そして、流行の「ぬい撮り」にも変化があった。

ぬい撮りとは、ぬいぐるみを主役にした写真を撮ることを指す。旅先やカフェ、家の中でも、ぬいを連れて撮影することで、まるでぬいがそこに生きているかのような一枚が生まれる。SNSでは「#ぬい撮り」「#ぬい活」などのタグで広まり、最近では趣味として定着しつつある文化だ。

「ぬい撮りでファービーの写真を撮っていらっしゃる方は、何種類かのファービーを購入して、お洋服を着せたり、一緒にお出かけされたりと、そういう“推し活”のような楽しみ方をしてくださっている方もいらっしゃいます。

第一世代や第二世代のファービーを好きな方々は、ビジュアルも含めて本当に深く愛してくださっているファンの方が多いので、新型ファービーの見た目が変わったことで、受け入れていただけるのかと、正直なところ心配していました。

でも実際には、第一世代のファービーと新型ファービーを一緒にお出かけに連れて行ってくださる方もたくさんいらして、その光景をSNSなどで拝見すると、本当にうれしく思います」

各世代のファービーは見た目が違えども、それぞれが集まるとおもちゃという枠を超えて、まるで“家族”のような存在感がある。25年以上にわたり、世界中で愛され続けてきたファービー。あなたにとっての特別なマイベストフレンドを、ぜひ見つけてほしい。

