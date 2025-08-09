◆米大リーグ ドジャース―ブルージェイズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）の本拠地・ブルージェイズ戦で「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。相手先発は通算２１８勝右腕のＭ・シャーザー投手。レジェンド右腕から現役選手初の３年連続４０発を狙う。

８月はここまで計６試合で２２打数９安打１本塁打２打点、打率・４０９をマーク。６日の本拠地・カージナルス戦では１０戦＆４８ぶりの３９号で、イチロー、松井秀喜らに次ぐ日本人史上３人目となるメジャー通算１０００安打を飾った。シャーザーとは通算３打数無安打２三振に抑えられているだけに、まずは初安打を出したいところだ。

２００勝＆３０００Ｋ投手対決だ。ドジャースの先発は通算２１７勝のレジェンド左腕・カーショー。試合前時点で、シャーザーは通算２１８勝＆３４５１奪三振、カーショーは通算２１７勝、３０１０奪三振。どちらも２００８年にデビューした２人は、同９月７日以来、１７年ぶりに投げ合う。ＭＬＢ公式サイトで各種記録に精通するサラ・ラングス記者によれば、新人で対戦し、通算３０００奪三振以上を記録して再び投げ合うのは史上初。大谷は、チーム一筋のレジェンド左腕を援護できるか。