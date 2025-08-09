◆エイジェックカップ第５６回日本少年野球選手権大会 ▽２回戦 越谷（埼玉東）７―６小松（北陸）（８月３日・くら寿司スタジアム堺）

２日に開幕した夏の全国大会・エイジェックカップ第５６回選手権大会は７日に決勝が行われ、東海中央ボーイズ（愛知中央）が優勝した。２年連続２度目の出場となった越谷ボーイズ（埼玉東）は３回戦で敗れたが、昨年に続き大会２勝（昨年は８強）を挙げた。

※ ※ ※

越谷は２回戦の小松戦で、スーパープレーで劇的勝利を挙げた。

７回、１点差に迫られ１死二塁。急きょ今野煌司（３年）を投入、２死後に中前安打を許したが中堅手・山村咲太郎（３年）がストライク返球しゲームセット。

「みんなの思いを背負い、絶対に刺してやろうと思って投げました」と山村。

金澤正芳監督（５０）は「練習で キャッチボールの大切を教えてきた。基本練習をしっかりしてきた成果」。初出場だった昨夏に並ぶ２勝を挙げた。

【越谷・成績】

▽１回戦（２日）越谷３―２大隅鹿屋（鹿児島）

▽２回戦（３日）越谷７―６小松（北陸・中日本ブロック推薦）

▽３回戦（４日）岐阜青山（岐阜）５―２ 越谷