【絶望】「バレないように会おう」夫→女へのDM内容がひどい｜妻が仕掛けたハニートラップ【ママリ】

わずか数分で豹変した夫・健太からのメッセージは、美咲の心を深く切り裂いた。そこには、過去の不倫で「死にたい」とまで言ったはずの健太の姿はなく、軽薄な誘惑の言葉が並べられていた。再構築を選んだ美咲の努力を嘲笑うかのような健太の行動は、彼が「確信犯」であるという疑念を確信に変え、彼女を深い絶望へと突き落とす。『夫を信じきれない妻が仕掛けたハニートラップ』第4話。

夫・健太がハニートラップに対して誠実な言葉をかけていたのはほんの一瞬。すぐに、美咲が扮する偽アカウントの女性に対して好意を寄せるような言葉を投げかけはじめました。

夫からの衝撃的な誘惑の言葉

SNSのハニートラップに乗ってしまった健太からのメッセージは、美咲を深い絶望の淵に突き落とした。そこには、彼女が信じようとしていた「反省」の欠片もなかった。その後、健太が偽アカウントの女性に送った言葉は以下のようなものだった。



「ドライブ好きなら行こうよ、運転は好きなんだ」

「いつもプロフィール写真見てる。本当にかわいいね」

「名前変えて登録するから、LINEで話そうよ」

「〇日は妻が出かけるからバレないよ、会えない？」



これらの言葉は、まさに不倫を企てる者が使う常套句。ちょっと前まで「家族が大事」と言っていた夫が、あっという間に別の女性との密会を画策している。しかも、「バレない」とまで付け加えているのだ。

偽りの反省、軽薄な本性

これらのメッセージを前に、美咲は健太の「反省」がいかに薄っぺらいものであったかを痛感させられた。不倫が発覚した際には心底反省しているかのような態度を見せていたはずの健太。しかし、今回美咲が目にした文面は、その時の健太の姿とはあまりにもかけ離れていた。



そこには、過去の過ちを悔い、家族を大切にしようとする者の影は微塵も感じられない。まるでゲームを楽しむかのような軽薄さで綴られた言葉の羅列は、健太が美咲の悲しみや苦しみを理解しようとせず、ただ自分の欲望を満たすことだけを考えているように見えた。



あの時の反省そのものが、嘘だったのだろうか。その疑念が、彼女の心をさらに深く傷つけた。

チャンスがあれば女性に会いたい、軽率な夫

あの日、健太の軽率な不倫が発覚して離婚寸前まで追い詰められ、なんとか夫婦関係を持ちこたえたと思った矢先、もう他の女性と「私にバレないように会う」ことを画策している健太。



一度の過ちのように思えたときもあったが、今はもはや「これまでも同じことをしていたのだろう」と思えてくる。妻に対する罪悪感を覚えることなく、チャンスがあれば女性と会おうと考えている夫。再構築を決めた美咲の努力も、健太には何も伝わっていないことだろう。



この現実は、美咲がこれまで抱いてきた健太へのわずかな期待や、再構築への希望を打ち砕くには十分すぎた。美咲の心は、深い疲労感と虚無感に包まれていた。

あとがき：妻が感じた絶望

ハニートラップで夫が偽アカウントの女性に送った「会おう」「バレないように」といった誘惑のメッセージは、夫の「反省」が偽りであり、彼が不倫を繰り返す「確信犯」であることを示します。



かつては深く反省したように見えた夫の軽薄な言動に、美咲は深い絶望と虚無感を抱き、再構築へのわずかな希望も打ち砕かれてしまったようです。



