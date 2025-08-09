インターネット選挙が全面解禁された2013年から12年、立候補者だけでなく、一般有権者にとってもSNSで推し活のような選挙運動はすっかりなじみの光景となった。ところが、ライバル陣営を攻撃したいあまり、SNSでターゲットを定めて個人攻撃するだけでなく、リアルでも害をなそうとする人たちがいる。ライターの宮添優氏が、思い込みを助長させやすいSNSに促されるまま、ネット社会の治安だけでなく、リアルの治安も不安定にさせる人たちの出現で悩まされる人たちについてレポートする。

【写真】ネット選挙解禁は2013年

＊ ＊ ＊

かつての選挙といえば、出馬するのは中高年の男性たちばかり、政見放送も街頭演説も退屈でつまらなく、多くの若者が興味を示さなかった。だが、インターネットやSNSの出現により、政治家たちの普段の政治活動や選挙運動、そして有権者の意識は大きく、そして急速に変化した。若者など、以前なら政治に興味を示さなかった層が選挙に関心を持つようになり、先に行われた衆院選では久々に、過去最多の投票率を記録した。だが、物事には光と影がある。ある国政政党の職員がいう。

「数年前から、候補者同士による演説妨害などが相次いでいましたが、最近では、演説を大声やヤジで邪魔をする集団があちこちに出現して、候補者に実際に危害を加えようとする動きもあり、かなり警戒していました。さらに最近では支持者間で、SNSを舞台にしたトラブルが相次いでいます」（政党職員）

確かに近年の国政選挙や知事選挙など、比較的大きな選挙が行われる際、SNS上には候補者や政党、その支持者らを揶揄したり、誹謗中傷する言説が溢れかえる傾向にある。以前は候補者本人や、政党の強烈な支持者らによるものが多かったが、多数の市民が政治に興味を持つようになった結果（といえば皮肉にも聞こえるが）、現実世界でも想定すらしていなかったトラブルに巻き込まれる事案まで発生しているという。都内在住の小売販売店店主が打ち明ける。

「店の敷地にある駐車場で、ある政党の候補者を呼んで演説をやってもらったんですが、酷い目に遭いましたよ。私自身、どこか特定の政党を応援しているわけではなく、昔から、いろんな政党、政治家を呼んで、ここでやってもらってきた。ところが今年、初めて、嫌がらせの電話がきた。店のSNSにも、あんな奴を演説に呼んで売国奴だ、不買だなんだとメッセージが送られてきた。今までになかったことです」（小売販売店店主）

店主はこれまでも、右や左の枠に捉われることなく、様々な政党、様々な立場の政治家を呼んだし、それについて、誰からも何も言われた経験はなかった。ところが、今回の参院選は「明らかに空気が違った」と感じたという。さらに、SNSには店主がSNSに記載していた経歴などがまとめられ「排他的な政党を応援する店主は差別主義者」などといったネット掲示板の書き込みも、幾つも見つかった。店主は「自身の選挙活動を頑張るより、気に入らない候補者を攻撃する人たちが目立ち始めた。世の中の空気が澱んでいるよう」と危惧する。

政治的に敵対するネットユーザーに自宅を晒された

「こんな経験はありませんでした。公開されるべき情報ではありますが、悪用するなんてもってのほか」

こう嘆く埼玉県在住の看護師（50代）は、先の参院選をめぐるSNS上での他ユーザーとのやり取りによって、SNS上に「自宅」を晒されたと言う。

「私はもう年何も前から、ある政党の支持者で党員であることをSNSに記載して情報を発信しているんです。だから、たまに相容れない立場の人が書き込んできた時などには、少し口論っぽくなることもありました。ただ、今回の参院選では、反対意見というか、嫌がらせをする人がものすごく多い気がしました。そのうちの一人が、私の自宅前で撮られた写真を公開したんです」

看護師によれば、自身の書き込みに過度に攻撃的だったユーザーの一人がSNS上に、政党に寄付を行ったことを示す「政治資金収支報告書」の一部をアップした。そこには、本名の他に寄付額と住所まで記されていたのだ。

「何人ものユーザーが集まり、私のSNSから情報を集めていくやり取りもSNSに残っていてゾッとしました。政治的に敵対する勢力からの嫌がらせはこれまでもありましたが、最近のものは質が違うというか、実際に危害を加えようとしてくる感じが恐ろしい。」（前出の看護師）

「政治資金収支報告書」は、政党や政治団体のカネの流れを可視化するためには欠かせない報告書だ。そこには、いつ誰が誰に、いくらの寄付をした、ということが本名、住所付きで記載されており、政治活動などの透明性を対外的に示すものとなっている。ネット上でも気軽に閲覧（公開は3年以内のもの）できるようになり国民の政治監視が捗る一方で、このように悪用されてしまうとは、なんとも皮肉だ。

政治は怖いな

期日前投票者数が2618万1865人、有権者の25.12％にのぼり前回より6.44ポイントも上昇し、「過去最多」を記録した今回の参院選は、普段は政治に関心がそれほど高くない層の政治的関心を呼び起こしたと言える。だが、こうした「政治初心者」にも、トラブルの火の粉は及んでいた。

「SNSの切り抜き動画がきっかけで、ある政党を応援するようになりました。SNSにも、応援している政治家の投稿などを上げていたんですが、参院選の選挙期間になった瞬間、変なユーザーからの書き込みが増えて、バカだアホだと罵倒されるようになりました」

こう話すのは、関西在住の専業主婦。SNSに流れてくる政治家の演説や国会などの「切り抜き」動画を見ていたことで、この一年ほどは「政治への関心が高まっている」と話す主婦。しかし、思わぬトラブルに見舞われたのは、参院選終盤ころだったという。

「SNSは実名でしたが、住所は市までしか公開していませんでした。ところが、私の政治的な書き込みに批判的な人が、夫のSNSを見つけて、投稿から今居住しているマンションを”特定した”と書き込んでいたんです」（専業主婦）

特定しただけではなく、さらにその「批判的人物」は、主婦である彼女だけでなく、夫の会社などの情報もネット上にアップし、やはり罵詈雑言でこき下ろしていたという。

「実は、普段配信もやってるので、誹謗中傷対策には慣れてるんですよ。今は、批判というか、こちらの個人情報を晒したアカウントについて、情報開示請求を行っているところです。政治は初心者ですが、やはり今回のことで、政治は怖いなと思いましたね。”ふつう”のネット上の嫌がらせとは質が違う」（専業主婦）

ネット選挙活動も、SNS上で市民が自由に政治について論議できることも、民主主義にとっては素晴らしいこととされてきた。だが現実はどうか。スマホやPCなどの立派なツールも、意見を表明し合うSNSなどの舞台もせっかくあるのに、そこで展開されているのが、レベルの低い嫌がらせだったり、誹謗中傷の応酬であっては、あまりにも悲しい。これもSNS選挙黎明期のものとして諦めるしかないのか。いや、泣き寝入りなどせず、毅然とした対応を続けてネット社会の治安向上を根気よく目指すしかないだろう。