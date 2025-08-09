戦時中、特攻隊の出撃基地があった鹿児島県で、その歴史を伝える男性が、福岡市の高校で講演しました。高校生たちは、多くの同世代が命令によって犠牲になった現実に、命の尊さを改めて考えました。

■大隣健二さん（67）

「日本軍は最後の手段として、戦闘機に爆弾を装着し敵戦艦に体当たりをしていく、特攻作戦を開始していきます。」



福岡市東区の福岡工業大学付属城東高校で、全校生徒を前に講演したのは、大隣健二さん（67）です。大隣さんは普段、戦時中に特攻隊の出撃基地があった鹿児島県南九州市の知覧特攻平和会館で、その歴史を解説しています。





知覧から出撃して命を落とした特攻隊員は439人に上りました。

■大隣さん

「出撃を待つ間、隊員たちはお世話になった方々に送る寄せ書きや、家族に宛てた手紙や遺書を書いたりして過ごしていました。」



19歳の特攻隊員は出撃する前の夜、母に宛てて遺書を残しました。



■大隣さん

「母様、今、何を言うことはありません。 最期の、また最初の孝行に笑って征（い）きます。泣かずによくやったと、仏前に団子でも供えてください。元気で。さようなら。」

「19歳、短い人生の中、お母さんには親孝行らしいことはしてあげられなかったけれども、 笑って征きます。そのことこそが軍人としての、私のお母さんへの親孝行なのです。」



この遺書を記した19歳の隊員は出撃したのち、戦死しました。

■3年・深澤奎良さん

「今は、命が簡単になくなるというのはあまり想像つかない。時代背景とか状況次第で、すぐにそれは変わってしまうので、命がどれだけ尊いのか再確認させられました。」

■3年・赤松明日香さん

「大切な人や家族を残して旅立たれる方々の気持ちに、すごく胸が締めつけられました。戦争を美談とせずに、きょう聞いたことや受け取った思いを、次の代へと伝えていけたらと思います。」



講演した大隣さんは「子どもが親より先に死ぬのは受け入れ難いこと。繰り返さないために若い人たちには歴史に向き合ってほしい」と話していました。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年8月5日午後5時すぎ放送