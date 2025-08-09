じつに、筆舌に尽くしがたい地獄絵…犠牲国から開発国へ乗り込んだ科学者が見つめる、原子爆弾の「あまりに大きな意味」

核分裂の発見（1938年）から原爆投下（1945年）まで、わずか6年8ヵ月。「物質の根源」を探究し、「原子と原子核をめぐる謎」を解き明かすため、切磋琢磨しながら奔走した日・米・欧の科学者たち。多数のノーベル賞受賞者を含む人類の叡智はなぜ、究極の「一瞬無差別大量殺戮」兵器を生み出してしまったのでしょうか。

近代物理学の輝かしい発展と表裏をなす原爆の開発・製造過程を、予備知識なしでも理解できるよう解説したロングセラーが改訂・増補され、『原子爆弾〈新装改訂版〉 核分裂の発見から、マンハッタン計画、投下まで』として生まれ変わりました。

1945年8月6日に、人類史上初めて核兵器の惨禍に見舞われた広島に続き、同9日にはプルトニウム爆弾「ファット・マン」が長崎の空を降下していきました。両都市を襲った悲劇は、なぜ生じてしまったのか？

そして、あれほど甚大な被害をもたらす「凄まじい破壊力」はどこから生まれるのか？ その科学的解明を目指して原爆の犠牲国から、原爆の開発国へと乗り込んだ筆者が、終戦から80年を経た今、原子爆弾の存在を見つめ直します。

筆舌に尽くしがたい地獄絵と化した市街地

1952年（昭和27年）、筆者が小学校6年生の頃のある日、クラス担任の先生が私たちに「アサヒグラフ」（1952年8月6日号）という写真雑誌を見せてくれた。

それは「原子爆弾特集」号であり、筆者にとっては生まれて初めて見る悲惨な被爆者たちの生々しい写真集であった。これがおそらく、戦後初めて一般公開された被爆者の写真集であっただろうと思われる。

「原子爆弾とはこんなにも恐ろしいものなのか」と、改めてその威力の凄まじさを知り、強烈な印象として残ったのだった。

その頃の筆者は、広島や長崎の原爆について話を聞かされてはいたが、原子爆弾とは単に強力な爆弾であるというぐらいの漠然としたイメージしか抱いていなかった。だが、この写真集を見て筆者の原爆に対するイメージは一変してしまった。「放射能」という言葉を意識するようになったのもこの頃である。

その年、筆者は女優・乙羽信子が主演した映画『原爆の子』を、さらに翌年には映画『ひろしま』を見た。これらの映画を通して、広島の人たちが原爆のことを「ピカドン」と呼んでいることを知った。原爆が炸裂したその瞬間に「ピカッ」と強烈な光を発し、その後に大きな爆発音「ドン」を聞いたのである。この時間差は、ちょうど稲妻が光った後に「ゴロゴロ音」が聞こえてくるのに似ている。

原爆の炸裂寸前および直後の温度は数百万度と、太陽内部の温度に匹敵するが、爆発後は熱がその周囲に向かって逃げていくので、温度はどんどん下がっていく。しかし、それでも「ピカドン」からの熱線は光の速度で地表に達し、地表の温度は、時間は短かったものの摂氏600度前後に達した。

広島に原爆が投下された8月6日といえば真夏であり、投下時刻の午前8時15分は、朝といえどもみんなシャツなどの薄着姿だったであろう。そのとき外にいた人たちは、ピカドンからの熱線をまともに浴びたために、皮膚が一瞬にして焼け焦げてしまったのである。

さらに、地表や空気の温度が上がったために、被爆者たちの体内の水分は失われる。このため彼らは、極度な喉の渇きを訴え、水を求めた。

被爆者たちの証言によれば、いったい何が起きたのかさっぱりわからず、周囲には黒焦げになった死体はもとより、頭髪は消え失せ、皮膚は赤く焼けただれ、耳がなくなっていたり、前を向いているのか後ろを向いているのか区別がつかなくなってしまった悲惨きわまりない姿の人たちが水を求めてヨロヨロとさまよい歩き、筆舌に尽くしがたい地獄絵であったという。

「これが人間の顔なのか」

当時小学生であったある少年は、次のように証言している。

「気がつくと、何人かの人たちが半分壊れかかった水槽タンクに首を突っ込み、水を飲んでいる姿が目に入った。近づいてタンクの中を覗いた僕は、思わず“ワーッ”と叫んで反射的にのけぞってしまった。

僕がそこに見たものは水に映った血塗られた顔であった。その人たちは水を飲むために水槽タンクにしがみつくような格好で首を突っ込み、そのままの格好で息が絶えていた。

焼けてボロボロになったセーラー服姿から、その人たちは女子中学生であることがわかった。しかし彼女たちの頭髪はほとんど消え失せ、血で染まった顔は焼けただれて赤く光っていた。これが人間の顔かと思った」

広島の場合、昭和20年末までに、たっ た1発の原爆による死者の数は14万人にまで膨れ上がった。

爆発による直接の破壊力もさることながら、原爆の最も恐ろしい作用の一つは、後遺症としても現れる放射能の人体に及ぼす影響で、その代表例は白血病である。

市民は「原子爆弾」を知っていたか

筆者が高校生のある日、上野にある国立国会図書館で何気なく終戦前後の古新聞を見ているうちに、昭和20年8月8日付けの新聞が目にとまった。確か朝日新聞であったと思うが、その第1面の見出しに「広島に新型爆弾投下さる。被害甚大」とあった。

記事を読んでも、どこにも「原子爆弾」という文字は見当たらなかったと記憶している。原子爆弾と書いてみたところで、一般読者にはいったいどんな爆弾なのか見当もつかなかったかもしれない。

しかし、実は日本は、大日本帝国陸軍の要請によって太平洋戦争が勃発する以前の昭和15年頃には、すでに原子爆弾の開発に乗り出していた。したがって、広島の甚大な被害状況から、使用されたのが原子爆弾であることは察しがついていたはずである。にもかかわらず、日本軍部は故意に原子爆弾という言葉を新聞などの報道機関に使わせることを極力避けていたようである。

一般国民に原子爆弾が紹介されたのは、終戦後のことである。アメリカが日本に対して原爆を使用した理由は、「これ以上戦争を続行しても犠牲者の数が増えるだけである。死傷者の数をこれ以上増やさないためには、日本に戦争の続行を断念させることである。その目的を実現することを目指して、原子爆弾投下によって日本に威嚇を与える」ということであった。

しかし、どんな理由であれ、そのために数多くの善良な一般市民と、汚けがれなき子どもたちが犠牲になったのである。水槽タンクに首を突っ込んだまま死に絶えていった女子中学生たちに、いったいなんの罪があるというのか。

他方、もし原爆が投下されなかったなら、日本はどこまで戦争を続行したのだろうか？ 本土決戦にまで踏み切っただろうか？ 原爆投下なくしてポツダム宣言を受諾しただろうか？

天皇（昭和天皇）は、広島に原爆が投下される頃にはすでに日本の戦況をかなりよく把握していたようである。昭和20年8月時点の日本は、国の内外を問わず、誰が見てもとても戦争を続行できる状態ではなかった。アメリカ側も、そのことは十分に認識していた。

はたして原爆投下の必要性はあったのかーー。これは、今なお問われ続けている問題である。

原子爆弾の持つ意味の大きさ

しかし、現実に原子爆弾は、一般市民が暮らす市街地に投下され、そのニュースは世界中に広まった。

きわめて皮肉なことに、市街地に投下されたからこそ、世界は原爆の恐ろしさをいち早く知ることができたのである。実験だけに終わっていたら、原爆の真の恐ろしさを一般市民に訴えるのに、もっと多大な時間を要したことだろう。

この意味において、日本は明らかに原子爆弾の犠牲国であり、犠牲国は今なお日本だけである。「一瞬無差別大量殺戮」兵器によって、文字どおり瞬時に膨大な数の犠牲者を出したのであるから、第二の犠牲国を生み出すことなどまったく考えがたいし、また絶対にあってはならない。

原子爆弾の登場、および日本に対する投下が、その後の国際政治の趨勢に直接影響を及ぼしたことは、戦後の歴史に見られるとおりである。近代史上、原子爆弾の持つ意味はあまりにも大きい。

しかし、実をいえば「原子爆弾」という名称そのものに、ある意味では誤りがある。

