1978年に調教助手として競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の牝馬三冠を育てた現役最多勝調教師・国枝栄氏が、2026年2月いっぱいで引退する。国枝調教師が華やかで波乱に満ちた48年の競馬人生を振り返りつつ、サラブレッドという動物の魅力を綴るコラム連載「人間万事塞翁が競馬」から、金子真人オーナーの魔法のような采配についてお届けする。

【写真】通算勝利数は日本競馬史上10位で現役最多という名伯楽・国枝栄調教師

国枝厩舎に2つのGI勝ちをもたらしてくれたブラックホークが引退した2001年は34勝をあげ、調教師リーディングの4位に浮上した。

この後もスムースバリトンやアパパネの母ソルティビッド、カイトヒルウインド、ブラックホーク産駒バルバロなど金子真人オーナーの他、社台レースホースやウイン、マイネルなどのクラブもいい馬を預けてくれて、毎年30勝以上勝てるようになってきた。

ブラックホークの母シルバーレーンはその後、新冠のパカパカファームが購入。金子オーナーがクロフネの父であるフレンチデピュティとの間に生まれた牝馬をセレクトセールで落札し、私の厩舎で預からせてもらうことになった。ブラックホークの10歳年下の半妹はピンクカメオと名付けられた。

2歳7月の新馬戦、10月の特別戦を勝って暮れの阪神ジュベナイルフィリーズに出走。ここでは牝馬ながら翌年のダービーを勝つウオッカの8着に敗れたが、年明けにオープンの菜の花賞を勝ってクラシックへの出走権を確保した。ブラックホークの半妹だけあって馬体にボリュームがあり、癖のない素直な馬だった。

桜花賞に向けて、かねてから考えていた栗東への“留学”を行なった。当時関東馬は関西馬に成績で大きく水を開けられており、その一因として栗東トレセンの坂路効果が大きいのではないかと考えていたのだ。桜花賞が阪神競馬場で行なわれることも鑑み、レースの4週間前に栗東に輸送して臨んだが14着。勝ったダイワスカーレットと2着ウオッカの力は抜けていた。

3歳牝馬の王道として次は2400mのオークス。そこへ向けて2000mのトライアルを使おうかなどと思っていたら、思いがけず金子オーナーから「（GIの）NHKマイルカップを使ってくれ」と言われた。

相手は朝日杯フューチュリティステークスの上位馬などマイルで実績を残してきた牡馬たち。同じ距離の桜花賞の結果を考えると厳しい戦いになるだろうと思われた。リーディング上位騎手はすでに騎乗馬が決まっていたので、当時まだ地方の大井競馬所属だった内田博幸騎手に依頼した。18頭立ての17番人気。厩舎としても6番人気に支持されたもう一頭の出走馬マイネルシーガルに気が向いていた。

当日は午後から「天候雨」。他の馬が重い馬場で消耗する中、じっくり脚をためたピンクカメオは、直線で最後方から大外に出して17頭をごぼう抜き！ 内田騎手にとっても中央GI初勝利。三連単の払戻金973万円は当時の重賞史上最高額だった。

しかし私はといえば月曜日に行なわれる調教師会役員の会合のため新潟競馬場に行っていた。金子オーナーからは「先生がいない方が走るね」と言われたよ。いずれにせよ、この勝利でも「金子マジック」を思い知らされた。

【プロフィール】

国枝栄（くにえだ・さかえ）／1955年岐阜県生まれ。東京農工大学農学部獣医学科卒業後の1978年から美浦・山崎彰義厩舎で調教助手。1989年に調教師免許を取得して1990年に開業、以後優秀調教師賞7回、優秀厩舎賞7回。主な管理馬はほかにブラックホーク、マツリダゴッホ、サークルオブライフ、ステレンボッシュなど。

※週刊ポスト2025年8月15・22日号