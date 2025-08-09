「お前はダークウェブで性奴隷として売られる」クロエ・アイリングさん（28）がBBCで明かした大炎上誘拐事件の“真相”「突然ケタミンを注射され、家具に手錠で繋がれた」

8月4日（現地時間、以下同）、イギリス公共放送局「BBC」で放送されたドキュメンタリー番組に勇敢な女性が出演した。モデルのクロエ・アイリング（28）、彼女は8年前に起きた誘拐事件の被害者だ。

【写真】誘拐事件の“疑惑”へのアンサーを語ったクロエさん

2017年、当時20歳でモデルだったクロエさんは写真撮影のために訪れたイタリア・ミラノのスタジオで、突然、全身麻酔薬のケタミンを注射され、スーツケースに詰め込まれた。人里離れた農家で意識を取り戻した彼女は、室内に置かれた家具と手錠で繋がれていた。目の前にはミラノで会った男性が立っており、クロエさんに対してこのように脅したという──「お前は、ダークウェブで性奴隷として売られることになるだろう」。

犯人の要求は、30万ユーロ（約5000万円）。その内容は、ロンドンにいたクロエさんのマネージャーへとメールで伝えられた。犯人が設定した身代金受け渡し期限はわずか6日間。すぐさまイギリスとイタリアの警察が捜索を開始した。

しかし、事態は急展開を迎える。大手紙国際部記者が語る。

「警察の捜査が続くなか、クロエさんは5日目に犯人から解放されました。くわえて、町の防犯カメラに、誘拐犯の1人と手を繋ぎながら歩く映像が残っていたのです。世間のクロエさんに対する評価は一転、『彼女は被害者ではなく、誘拐犯グループと共犯関係にあるのではないか？』という疑惑の目が向けられることとなりました。

今回放送されたドキュメンタリー番組は、クロエさんが誘拐事件の詳細とともに、この疑惑に対するアンサーを語るというものです」（大手紙国際部記者）

法的に疑いはないが…

クロエさんに対する疑惑が渦巻く一方で、誘拐事件そのものには既に判決が出ている。首謀者のルカシュ・ヘルバ被告は1審で16年9か月の有罪判決を受け、その後控訴し、12年1か月に減刑され現在投獄されている。また、弟のミハル・ヘルバ被告にも有罪判決が下されており、法的根拠に基づけば疑いは晴れたというべきだ。

それでも、クロエさんに対する世間の追及は止まなかった。事件発生から8年間、それは絶え間なく続いたという。

「イギリスのオンラインメディア『メール・オンライン』が入手した裁判文書によって、クロエさんと誘拐犯は事件発生前にFacebook上で友達登録されていたことが発覚したため、更に疑念は深まりました。

しかし、クロエさんがこのことを知ったのは事件後だったとのこと。また、犯人が『写真家のアンドレ・ラツィオ』と偽ってクロエさんを呼び出す計画であることが明らかになったため、矛盾はないという指摘もありました」（同前）

憶測が憶測を呼ぶ状況となった8年前の誘拐事件。クロエさんは番組内で「誘拐そのものより、その余波が私を苦しめていた」と語り、監禁されていた当時の状況を説明し始めた。

「監禁中のある時、クロエさんは誘拐犯から性的行為を迫られたといいます。しかし彼女はそれを拒み、『自由になったら、真剣な関係を始められる』と必死に説得を試みたようです。クロエさんによると、『その瞬間、彼の目が輝き始めた』。

番組内で、クロエさんはこう続けました。『彼は簡単に私を襲うことができた。しかし、彼は将来、正式に私を迎え入れるという考えを持っていたんです』」（同前）

多くの人がクロエさんに疑惑を持つ理由となった監視カメラの映像についても、誘拐犯の信頼を勝ち取るためにした必死の行動だったと述べた。

生き延びるために起こした行動が、8年間にも及ぶ“疑惑”を生んでしまった。

「この番組によって風向きが変わるかはわかりませんが、クロエさんが公に身の潔白を主張したことは、極めて大きな意味を持つでしょう」（同前）

クロエさんの告白は、社会にどんな影響を及ぼすだろうか。