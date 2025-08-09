【サラダが消える】シェフ直伝！暑い時期にぴったりな絶品ドレッシングに7千いいね「大葉を大量消費」【ママリ】

サラダがメインディッシュになる魔法のドレッシング！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんの投稿です。

サラダはどうしても脇役になりがちですよね。しかし、あるドレッシングをかけるだけで、あら不思議！サラダがメイン級の美味しさに変わるとXで話題になりました。その投稿がこちらです。

お店のまかないで出したらサラダが瞬殺されたレシピを公開します

【大葉と醤油のドレッシング】

細かく刻んだ大葉10枚～20枚

砂糖、お酢 各小4

おろしにんにく 小1

醤油 大3

オリーブオイル 120cc

白ごま 小さじ1/2

全てを混ぜて一晩置いたら完成

ミキサーいらずの美味しいレシピ。

「大葉と醤油のドレッシング」さっぱりとして暑い時期にぴったりですね。しかも、ミキサーいらずで材料を混ぜるだけという手軽さも魅力的です。作り置きしておけば、毎日の食卓の彩りを豊かにしてくれること間違いなし！



この投稿には「大葉余らせがちなので作ってみたい」など、多くのリプライが寄せられていました。今日さっそく作ってみたくなる、素敵なレシピの投稿でした。

