ひんやり＆ほろ苦い「コーヒーゼリー」は、夏に大人気のデザートです。今回は、家で簡単に作れるコーヒーゼリーの人気レシピランキングTOP5をご紹介。食後のデザートからおもてなしの一品まで、幅広く使えるメニューがそろっていますよ！【人気No.1】コーヒーゼリー牛乳練乳入りでほんのりと甘い牛乳に、ふるふる食感のコーヒーゼリーが絶妙にマッチ。実は牛乳には熱中症を予防する働きがあるので、暑い日におすすめです。出来上がったゼリー液は、鍋底に氷水をあて、トロミがつくまで冷やしてから冷蔵庫に入れましょう。







【材料】（2人分）



コーヒー(インスタント) 大さじ 1

水 200ml

砂糖 大さじ 2

粉ゼラチン 2.5g

水 大さじ 2

牛乳 400ml

練乳 大さじ 1



【下準備】



1、水大さじ2にゼラチンを振り入れてふやかす。







2、牛乳と練乳を混ぜ合わせる。



【作り方】



1、小鍋に水200ml、インスタントコーヒー、砂糖を入れて中火にかけ、煮たったら火を止めてゼラチンを加え、溶かす。







2、鍋底に氷水をあて、混ぜながらトロミがつくまで冷やしてバットに流し入れ、冷蔵庫で冷やし固める。







3、ゼリーが固まったらスプーンですくってグラスに入れ、牛乳を注ぎ入れる。







【材料】（4人分）



コーヒー(インスタント) 大さじ 1

牛乳 300ml

砂糖 大さじ 4

粉ゼラチン 5g

水 大さじ 3

ミントの葉 4枚



【下準備】



1、水に粉ゼラチンを振り入れふやかす。



【作り方】



1、鍋に牛乳を入れて弱火にかけ、温まったらインスタントコーヒーと砂糖を加え、溶けたら火からおろし、ゼラチンを加えて余熱で溶かす。







2、鍋底を氷水にあて、混ぜながらトロミがつくまで冷やし、器に流し入れて冷蔵庫で冷やし固める。仕上げにミントの葉を飾る。







【材料】（2人分）



コーヒー(インスタント) 大さじ 2

水 300ml

砂糖 大さじ 3

粉寒天 1g

粉ゼラチン 3g

水 大さじ 3

生クリーム 大さじ 3

ミントの葉 適量



【下準備】



1、水大さじ3に粉ゼラチンを振り入れてふやかす。







【作り方】



1、鍋に水300ml、粉寒天をよく混ぜて強火にかけ、煮たったら砂糖を加える。砂糖が溶けたら少し火を弱め、煮たった状態で1分煮る。







2、インスタントコーヒーを入れて煮溶かし、火を止める。ふやかしたゼラチンを加え、余熱で溶かす。







3、鍋底を氷水につけ、混ぜながらトロミがつくまで冷やす。器に流し入れ、冷蔵庫で30分以上冷やしかためる。







4、かたまったら生クリームをかけ、ミントの葉を飾る。







【材料】（2人分）



コーヒー粉(深煎り) 30g

熱湯 320ml

砂糖 30g

板ゼラチン 4.5g

コーヒーシロップ 適量

生クリーム 適量



【下準備】



1、板ゼラチンはたっぷりの冷水に浸してふやかす。







【作り方】



1、ペーパーフィルターをドリッパーにセットし、コーヒー粉を入れて表面を平らにする。







2、サーバーに分量外の熱湯を入れ、温まったら湯を捨てる。砂糖を入れ、板ゼラチンの水気を絞って入れ、ドリッパーをのせる。







3、熱湯は1分おいて少し熱をとり、コーヒー豆全体に少量をまわしかける。サーバーに数滴落ちたらそのまま30秒蒸らす。







4、残りの湯を数回に分けてまわしかけ、コーヒーをおとす。フィルターに湯が少し残る位までおちたらドリッパーを外す。







5、ヘラでサーバーの中のコーヒーを混ぜ、砂糖とゼラチンを余熱で溶かし、ボウルに移す。







6、底を氷水にあてて時々混ぜ、トロミがついたらラップをして冷蔵庫で冷やしかためる。







7、スプーンですくって器に盛り、コーヒーシロップをかけ、お好みで生クリームをかける。



バニラアイスと合わせても美味しいです。







【材料】（2~3人分）



コーヒー(インスタント) 大さじ 2

水 250ml

グラニュー糖 70g

板ゼラチン 6g

リキュール(コーヒー) 適量

生クリーム 100ml

粉糖 10g

ココアパウダー 適量



【下準備】



1、板ゼラチンは氷水につけてもどす



【作り方】



1、鍋に水を沸騰させインスタントコーヒーを入れる。(濃いめに作る)グラニュー糖ともどした板ゼラチンを入れ、混ぜて溶かす。







2、鍋底を氷水にあてて冷めたらコーヒーリキュールを加え、混ぜ続けてトロミをつける。トロミがついたらバット等に流し入れて冷蔵庫で固まるまで冷やす。







3、アイスクリームグラスにスプーンですくい入れる。







4、生クリームに粉糖を入れて8分に泡立て、3の上にスプーンですくいのせココアパウダーを振り掛ける。







【人気No.2】ミルクコーヒーゼリーコーヒーの苦味が苦手な方には、ミルク感たっぷりのこちらのレシピがイチオシ！ 甘さ控えめで、食後のデザートにもぴったりです。アイスクリームやホイップした生クリームをのせれば、おもてなしの一品としても活躍します。【人気No.3】コーヒーゼリーの簡単レシピ もっちり美味しい 喫茶店の味に寒天・ゼラチンのダブル使いで、もっちり新食感のコーヒーゼリーが作れます。粉寒天を使うときのポイントは、しっかり加熱して煮溶かすこと。沸騰後もさらに1分煮ることで溶け残りを防げます。喫茶店の一品のような味わいをご堪能あれ！【人気No.4】ドリップコーヒーゼリー使う道具はコーヒーサーバーとボウルだけ。洗い物が少なく、後片付けラクチンなのがうれしいレシピです。淹れたてのドリップコーヒーで作るゼリーは、ちょっぴり大人の味。バニラアイスを合わせて、贅沢な気分が味わうのも◎です。【人気No.5】コーヒーゼリー ゼラチンで簡単ふるふると柔らかく、口溶けなめらかなコーヒーゼリーです。その食感の秘密は板ゼラチン。キンキンに冷えた氷水で戻すことで扱いやすくなりますよ。コーヒーリキュールを混ぜ込んで、風味豊かに仕上げましょう。ホイップクリームとココアパウダーを添えて召し上がれ！トッピングや凝固剤の種類で味や食感が激変する！コーヒーゼリーは見た目はシンプルでも、トッピング次第で味わいが大きく変わる奥深いスイーツです。ほろ苦さをそのまま楽しむほか、ホイップクリームやアイスクリームを添えれば、よりリッチなデザートに。また、使う凝固剤（粉ゼラチン・板ゼラチン・寒天）の違いによって、食感にもバリエーションが出ます。ぷるん、とろり、かため…といった食感の違いを比べてみるのもおすすめです。(Lily-bono)