ÀÐÇËÀ¯¸¢¡ÈÂà¿Ø¤Ø¡É¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó³«»Ï¡© ¼«Ì±ÅÞÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¡ÖÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡×¸¡Æ¤·èÄê¡Ä¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡Ö¥»¥ß¥Êー¡×µÞ¤¤çÃæ»ß¤ÏÁíºÛÁª½àÈ÷¤«
»²±¡Áª¤ÎÂç»´ÇÔ¤ò¼õ¤±¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤¬£¸·î£¸Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÀÐÇËÌÐÁíÍý¡Ê68¡Ë¤ÏÂ³Åê°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¤ÏÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤¬Â³¡¹¤È¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢°©Âô°ìÏºÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷Ä¹¤Î¤â¤È¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Î¸¡Æ¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò½ä¤ëÆüÊÆ¹ç°Õ¤Î¤Û¤³¤í¤Ó¤¬ÏªÄè¤¹¤ëÃæ¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤¹Æ°¤¤â¸²ºß²½¤·¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¹ï°ì¹ï¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë――¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼É½¤òÄó½Ð¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¤Î¤¢¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀÐÇË»áÂ¦¶áµÄ°÷
ÀÐÇËÁíÍý¡Ø»ä¤Î¼ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Í¡Ä¡Ä¡Ù
»²±¡Áª¤Î»´ÇÔ°ÊÍè¡¢Â³Åê°ÕÍß¤ò½Å¤Í¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÇËÁíÍý¡£¤¿¤À¡¢Æâ¿´¤Ë¤Ï¡ÈÌÂ¤¤¡É¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÀÐÇËÁíÍý¤ÏºÇ¶á¡¢º£¸å¤ÎÆâ³Õ²þÂ¤¤ÈÅÞÌò°÷¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼þ°Ï¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ø»ä¤Î¼ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Í¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤É¤³¤«Åê¤²¤ä¤ê¤ÊÊÖ»ö¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê»²±¡Áª¤ÎÇÔ°ø¤òÁí³ç¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¸å¤Î¼Ç¤¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤¬¼¤á¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¡Ø¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¡Ê¿È¤ò¡Ë°ú¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ù¤È¥Ü¥ä¤¯¤Î¤ß¡£
¸ý¤Ç¤ÏÂ³Åê°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Äµ¤Ç÷¤Ë¤«¤±¡¢ËÜµ¤ÅÙ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤¹¤Ç¤Ë¿´¤ÎÆâ¤Ç¤Ï¡ÈÂà¿Ø¡É¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¼ÂºÝ¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï¶¯¤Þ¤ë°ìÊý¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÈÀ®²Ì¡É¤È¤·¤Æ¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò½ä¤ëÆüÊÆ¹ç°Õ¤Ç¤â¡¢¤Û¤³¤í¤Ó¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÅö½é¡¢¢¦ÀÇÎ¨15%Ì¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ë¤Ï°ìÎ§15%¤Î¿·ÀÇÎ¨¡¡¢¦¤¹¤Ç¤Ë15%°Ê¾å¤ÎÉÊÌÜ¤Ë¤ÏÁê¸ß´ØÀÇ¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÎã¤ÇÊÆÂ¦¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢£··îËö¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÎá¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÎã¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Î¤ß¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¸ò¾ÄÃ´Åö¤ÎÂ¦¶á¡¦ÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤¬¡ØÀâÌÀ¤È°ã¤¦¡Ù¤ÈµÞ¤¤çË¬ÊÆ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡£ÂçÅýÎÎÎá¤Ï½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¡Ø¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¡Ù¤È¤ÎÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï¡ØÀÐÇËÆâ³Õ¤ÎÉÔ¿®Ç¤¤ËÃÍ¤¹¤ë»öÂÖ¤À¡Ù¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
ÅÞÆâ¤Ç¤âÂà¿ØÍ×µá¤¬¸øÁ³¤È¤¢¤¬¤ê¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ò»Ù¤¨¤ëµ¡±¿¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££¸·î£·Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£²þ³×ËÜÉô¤Î´´»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ëã·Æ£·òÁ°·Ð»ºÁê¤È¡¢»öÌ³¶É¼¡Ä¹¤ÎÄ¹Ã«Àî½ßÆó½°±¡µÄ°÷¤¬¼É½¤òÄó½Ð¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÅÞÆâ´ðÈ×¤¬ÀÈ¼å¤ÊÀÐÇËÁíÍý¤ÎÍê¤ß¤Î¹Ë¤ÏÀ¤ÏÀ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¯¼£²þ³×¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ»Ù»ýÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¾Ç¤ê¤«¤é¤Ê¤«¤Î¤«¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼õ¤±»®¤Ç¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ»ÙÉô¤Î¼ÂÂÖÇÄ°®¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÞÆâµÄÏÀ¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÆÈÃÇ¤ÇÊª»ö¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀÐÇËÁíÍý¤Ë¡¢ã·Æ£»á¤é¤ÏÈ¿È¯¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ã·Æ£»á¤ÏµìÀÐÇËÇÉ½Ð¿È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÂ¦¶á¤¬¸øÁ³¤ÈÈ¿´ú¤òËÝ¤·¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
°ÂÇÜÇÉ½Ð¿È¤Î»²±¡´´»öÄ¹¤ÏÅ¬Ç¤¤Ê¤Î¤«¡©
½©¤ËÊäÀµÍ½»»¤Î¿³µÄ¤¬¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢»²±¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌò°÷¿Í»ö¤â¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡££··î¤Î»²±¡Áª¤ÇÉð¸«·É»°Á°»²±¡²ñÄ¹¤¬ÍîÁª¤·¡¢µì´ßÅÄÇÉ¤Î¾¾»³À¯»Ê»²±¡µÄ°÷¤¬¿·²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢»²±¡´´»öÄ¹¤Î¿Í»ö¤¬»ö¼Â¾å¤ÎÃª¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö»²±¡´´»öÄ¹¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µìÌÐÌÚÇÉ½Ð¿È¤ÎÀÐ°æ½à°ì¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»³ËÜ½ç»°¸µ¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹¡¢²¬ÅÄÄ¾¼ù¸µÆâ³ÕÉÜÆÃÌ¿Âç¿Ã¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»³ËÜ»á¤ä²¬ÅÄ»á¤Ï¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ò½ä¤ëÎ¢¶â»ö·ï¤Î¿Ì¸»ÃÏ¤Ç¤¢¤ëµì°ÂÇÜÇÉ½Ð¿È¤Ç¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç¤ÏÈó²þÁªÁÈ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡ÈÁªµó¤ÎÀöÎé¡É¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Èà¤é¤Ï°ÂÇÜÇÉ¸Þ¿Í½°¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¼çÆ³Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿À¤¹Ì¹°À®Á°»²±¡´´»öÄ¹¤È¤â¶á¤·¤¤´ÖÊÁ¤Ç¤¹¡×¡Ê¼«Ì±»²±¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¡Ë
»²±¡¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï¡ÖÎ¢¶â»ö·ï¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢°ÂÇÜÇÉ½Ð¿È¤Î»²±¡´´»öÄ¹¤ÏÅ¬Ç¤¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤òÅ¨¤Ë¤Þ¤ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤»²±¡²ñÄ¹¤Î¾¾»³»á¤Ï¡¢¤É¤¦¤â·èÃÇ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£Ìò°÷¿Í»ö¤¬¸Ç¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤Î¹ñ²ñ±¿±Ä¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Îµá¿´ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼¹¹ÔÉô¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤Ç¼åÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úº¸¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï£¸·î£¸Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¡Ö°ú¤Â³¤¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤ËÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³Åê»ÑÀª¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÀÊ¼Ô¤«¤é¤ÏÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤¬Â³¡¹¤È¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°©Âô°ìÏºÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷Ä¹¤Î¤â¤È¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å¡¢ÅÞ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤È³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ë°Õ»×³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ì¤Ä¥¹¥Æー¥¸¤¬¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£½°»²¤È¤â¤Ë¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Ï¢Î©ÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ÎµÄÏÀ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤·¤Æ¤â¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î»Ù»ý¤ò¼º¤Ã¤Æ¡È»à¤ËÂÎ¡É¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÈÁÈ¤à¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿·ÁíºÛ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢Ï¢Î©¤ÎÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ°¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤¬£¸·î27Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¥»¥ß¥Êー¡×¤òÃæ»ß¤·¡¢¡ÖÁíºÛÁª¤Î½àÈ÷¤Ç¤Ï¡×¡Ê¸å±ç²ñ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢¡È¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡É¤ò½ä¤ëÅÞÆâÀ¯¶É¤â¤¤¤è¤¤¤èËÜ³Ê²½¤·¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿²ÏÌî²ÅÀ¿¡¡½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ