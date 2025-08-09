¡Ú²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2025¡ÛÈãÈ½±²Ãæ¤Î¹ÎÍ¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÅÙ¶»¤Ç½éÀïÆÍÇË »Ø´ø´±¤ÏÎÞ¡ÖÁª¼ê¤¢¤ê¤¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ê¤ó¤Ç...¡×
¡¡Âç²ñ»Ë¾åºÇÃÙ¤Î19»þ29Ê¬¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤È°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥È¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¡ÖÌë¤Ï¹Ã»Ò±àÆÃÍ¤ÎÉÍÉ÷¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£É÷¤òÌ£Êý¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¹ÎÍ¤ÎÃæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¤Ï¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¡¢³°Ìî¼ê¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¤êÌÜÂ¬¤ò¸í¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
°°Àî»ÖÊ÷Àï¤Ç£±¼ºÅÀ´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¹ÎÍ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦ËÙÅÄ¹·Í¤¡¡photo by Matsuhashi Ryuki
¡¡Àè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï°°Àî»ÖÊ÷¤À¤Ã¤¿¡££´²óÉ½¡¢¹ÎÍ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦ËÙÅÄ¹·Í¤¤«¤é£µÈÖ¡¦ÀÐÅÄ·ò¿´¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢¹ÎÍ¤Î£³ÈÖ¡¦¹â¶¶³¤æÆ¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ù¡¼¥¹¤È¥¨¥é¡¼¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¡££¶²óÎ¢¡¢£·²óÎ¢¤Ë¹ÎÍ¤¬¤¤¤º¤ì¤âµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç²ÃÅÀ¤·¡¢£³ÂÐ£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÎÍ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ËÙÅÄ¤Ï£¹²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢£³°ÂÂÇ¡¢10Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¡£¹ÎÍ¤Ï¹Ã»Ò±àÄÌ»»80¾¡ÌÜ¡ÊÎòÂå£µ°Ì¥¿¥¤¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡£±·î¤ËÎÀÆâ¤ÇË½ÎÏ»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ËÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Î¾¡Íø¤Î¤¢¤È¡¢Ãæ°æ´ÆÆÄ¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¾Ð´é¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤¬°ìÈÖ¹Å¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¾Ð´é¤Ç¤ä¤í¤¦¤ä¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤ÎÉ½¾ð¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Áª¼ê¤¢¤ê¤¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ê¤ó¤Ç¡¢Áª¼ê¤¬¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶ÛÇ÷¤·¤¿¥à¡¼¥É¤Î»î¹ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¤Î¤¬£Õ¡Ý18ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤Ç¤â¤¢¤ëËÙÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÙÅÄ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÏ¤ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Áê¼ê¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÑ²½µå¤ò¤¦¤Þ¤¯º®¤¼¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¡¢Äã¤á¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¹Ã»Ò±àÄÌ»»41¾¡¤òµó¤²¤¿Ãæ°æ´ÆÆÄ¤ÏËÙÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ç¤¹¡£ÀèÇÚ¤Î¹âÈø¶Á¡Ê¸½¡¦¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î²Æ¤ÎÇØÈÖ¹æ£±¤ò¤Ä¤±¤Æ¹Ã»Ò±à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀÜÀï¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÙÅÄ¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡ÖËÙÅÄ¤Ï¤ª¤ª¤é¤«¤À¤±¤É¡¢ÅÙ¶»¤¬¤¢¤ë¡£ÉñÂæ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¹ÅçÂç²ñ¤Î·è¾¡¡¢9²ó¥Ä¡¼¥¢¥¦¥È¡¢£°ÂÐ£±¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤ÇËÙÅÄ¤¬Æ±ÅÀ¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤È¤«¤é±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤éÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë»þ¤Ë¥¹¥¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£Êª¤ª¤¸¤·¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎµÈÂ¼½Ø¤â¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¶Ïº¹¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤±¤ë¤Î¤ÏËÙÅÄ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤«¤é¡£Ä¹½ê¤ÏÁê¼ê¤Î²û¡Ê¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¡Ë¤Ë¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤è¤¯¤ÆÅê¤²¥ß¥¹¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÇÛµå¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤³¤Ï½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÙÅÄ¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú½Ð¤¿·ë²Ì¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¡Û
¡¡£±·î¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ÏÆü¤ËÆü¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤âÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Æ°ÍÉ¤»¤º¤ËÀï¤¨¤ë¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Ãæ°æ´ÆÆÄ¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆÌ´¤ÎÉñÂæ¤Î¹Ã»Ò±à¤ËÎ©¤Æ¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¡¢´ÆÆÄ¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¹ÅçÂç²ñ¤«¤é¡¢ÀÜÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤âÀè¤ËÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë¤¹¤°¤Ë¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢Î®¤ì¤òÅÏ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¨¥é¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤±¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¸åÈ¾¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Àï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼¡Àï¤ÏÄÅÅÄ³Ø±à¡Ê»°½Å¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹Ã»Ò±à¤Î¤è¤¦¤ÊÂç°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎÏ¤¬Æþ¤ë¤·¡¢¡ØÂÇ¤¿¤Ê¤¯¤Á¤ã¡Ù¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï´ÆÆÄ¤¬°ìÈÖ¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¼¡¤Î»î¹ç¤â¾¡¤È¤¦¾¡¤È¤¦¤È¤Ï¤»¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁ´Éô½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£½Ð¤¿·ë²Ì¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥é¡¼¤ä¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÌîµå¤Ë¤Ä¤¤â¤Î¡£¤½¤ì¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¸·¤·¤¤É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£