¡ÖÅ¥½¤¯É¬»à¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×7·îËö¤Ë»ÙÇÛ²¼¤ÎÁ°ÀîÀ¿ÂÀ¤¬½é¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¡¡¥×¥í½é¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨ÌöÆ°
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹Åç 3-2 ÃæÆü(8Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)
¹Åç¡¦Á°ÀîÀ¿ÂÀÁª¼ê¤¬¡¢Á°Æü8Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¥×¥í½é¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¡£¤¹¤ë¤ÈÀèÀ©¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ä³èÌö¤ò¸«¤»¡¢»î¹ç¸å¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7·îËö¤Ë»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿4Ç¯ÌÜ¤ÎÁ°ÀîÁª¼ê¡£½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤ÆÉ¬»à¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÁ°ÀîÁª¼ê¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó¡¢1¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂè1ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂÇÀÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÀèÇÚÊý¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÊÖ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦¥Þ¥é¡¼Åê¼ê¤Î2µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¡¢º¸Ãæ´ÖÊý¸þ¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¼êÁ°¤ËÍî¤Á¤ë2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9²ó¤Ë¤ÏÃæÆü¡¦ºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤ËÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆÀÅÀ¤Ï¤³¤ÎÁ°ÀîÁª¼ê¤Î°ìÂÇ¤Î¤ß¡£½é¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÆü¡¹¤ò¡ÖËèÆü¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Á°ÀîÁª¼ê¡£¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖÅ¥½¤¯¡¢É¬»à¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢µå¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â²¹¤«¤ÊÀ¼±ç¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£