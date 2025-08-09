¸µSKE48¡¦ËÌÌîÎÜ²Ú¡¢ÂçÃÀ¥Ó¥¥Ë¡ß¥¤¥é¥¹¥È¤Î°Û¿§¥«¥Ã¥È¡¡½é¼ç±é¥É¥é¥Þ¤È¥³¥é¥Ü¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ö¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡×
¸µSKE48¤ÎËÌÌîÎÜ²Ú¡Ê26¡Ë¤¬¡¢½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¤Ñ¤é¤Ã¡ª¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¼Ì¿¿½¸¡Ê8·î29ÆüÈ¯Çä¡¿¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡É½»æ¤Ï¡¢¥°¥¢¥à¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÎËÌÌî¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇËÌÌî¤¬±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦³ëÌÚ¤µ¤¯¤é¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÂçÃÀ¤Ë½Å¤Í¤¿¡¢»Â¿·¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡£¥ê¥¢¥ë¤È¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÍ»¹ç¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ó¥¥Ë¡ß¥¤¥é¥¹¥È¤Î°Û¿§¥«¥Ã¥È¡¡ËÌÌîÎÜ²Ú¤Î¼Ì¿¿½¸É½»æ
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¤ªÅÏ¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£8·î30Æü¤ËÅìµþ¡¦½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ï¡¼¡¢8·î31Æü¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¡¦À±Ìî½ñÅ¹¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹¤ÈÂçºå¡¦TSUTAYA EBISUBASHI¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÌî¤Ï1999Ç¯5·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¤Î26ºÐ¡£2024Ç¯¤ËSKE48¤òÂ´¶È¤·¡¢½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£½é¼ç±é¥É¥é¥Þ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿ËÌÌî¤Î¡Èº£¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
