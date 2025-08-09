『放送局占拠』第5話 “武蔵”櫻井翔、テレビ局ディレクターの闇を暴くため捜査に奮闘
櫻井翔が主演する土曜ドラマ『放送局占拠』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第5話が9日の今夜放送される。
【写真】拘束される大和（菊池風磨）と伊吹（加藤清史郎）
櫻井主演の“占拠シリーズ” は、2023年の『大病院占拠』、2024年の『新空港占拠』と続編が制作され、今作『放送局占拠』は3作目となる。今作では、500名の人質をとり放送局を占拠する武装集団「妖（あやかし）」と主人公の刑事・武蔵三郎（櫻井）の戦いを活写する。
■第5話あらすじ
妖の要求に応じ、テレビ局ディレクター・日出（亀田佳明）の闇を暴こうとする武蔵は、手掛かりを知る都知事・大芝（真山章志）を取り調べるが、その最中、大芝が謎の感電死を遂げる…。
指揮本部内で都知事が殺害される前代未聞の事態に、捜査員たちは騒然。警備部長の屋代（高橋克典）は直ちに建物を封鎖して犯人を捜索するが、不審な人物は見つからない。内部の犯行を疑う本庄（瀧内公美）は、警察に紛れ込んだ敵をあぶり出すため、志摩（ぐんぴぃ）に極秘任務を命じる。
一方、2時間以内に日出の闇を暴かなければ、日出は釘刺しにされて死に至る。急ぐ武蔵は、5年前の事件を調べる。そんな中、テレビ局では人質たちの仲間割れが始まる…。そしてついに般若が面を脱ぐ！！
土曜ドラマ『放送局占拠』は、日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
