容量拡張と静音キャスターで旅がもっと快適に！【エース】のスーツケースがAmazonで販売中！
旅行のストレスを軽減する機能が満載！【エース】のスーツケースがAmazonで販売中！
ACE/エース 【Escalera/エスカレラ】 トレンド感のあるフロントオープンポケットを全型に搭載したスーツケースシリーズ。くすみカラーと太めのリブをあしらったデザインがおしゃれなスーツケース。 移動中のちょっとした荷物の出し入れに便利なフロントオープンタイプ。 1気室に荷物をパッキングできるので、空港やホテルの狭いスペースでも簡単に荷物の出し入れが可能。
容量拡張機能を搭載し、旅先で荷物が増えても安心。用途に応じてマチ幅を調整できる使い勝手の良い設計となっている。
前面がフルオープンできる設計で、狭い場所でも荷物の出し入れが簡単。収納のしやすさが魅力の構造になっている。
内装には大小のファスナーポケットを備え、小物類の整理にも便利。整理整頓しやすい作りが旅行をより快適にしてくれる。
走行音を抑える静音キャスターと3桁のダイヤル式TSロックを採用し、快適性と安心感の両立を実現している。
