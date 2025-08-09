◆サッカー◇東海中学総体 ▽男子準決勝 常葉大橘４−０中津川ＦＣ（８日・エコパ補助競技場）

準決勝が行われ、常葉大橘（静岡２位）が中津川ＦＣ（岐阜２位）を４―０で下し、２０１６年以来９年ぶりとなる全国切符をつかんだ。ＦＷ市川翔（かける、３年）が前半５分にＦＫを直接決めるなど２得点と活躍。静岡学園（静岡１位）も帝京大可児（岐阜１位）に４―０で快勝し、５年連続の全国出場を決めた。県勢対決となった決勝は９日にエコパで行われる。

＊＊＊＊

橘が計４発で中津川ＦＣを圧倒し、９年ぶりの全国出場を決めた。攻撃の先陣を切ったのは背番号１０の市川だ。前半５分、ゴール右側でＦＫを得ると、「自分の武器。狙いました」と左足を一閃（せん）。シュートはＧＫの頭上を越え、ファーサイドのポスト内側に当たってネットを揺らした。

その後も攻めた。右サイドを市川、左サイドを村松陸羽（りく、３年）が何度も突破。同１５分には村松の鋭いシュートをＧＫがはじいたところをＦＷ原田夢生（むう、３年）が足を伸ばして押し込んだ。後半７分には市川がドリブルで切り込んでミドルシュート。２戦連続の２得点で勝利を呼び込み、「全国を決められてうれしい」と笑顔を輝かせた。

松下義生監督（４６）も「全国の舞台に戻るつもりでやってきた。選手がよくついてきてくれた」と胸をなで下ろした。９年前のチームも指揮しており、その後は高等部の監督などを務め、今年４月に復帰。飛び抜けたスターがいない分、各選手の強みを生かした攻撃を構築してきた。それを代表するのが正確なキック力を誇る市川と、突破力が光る村松。指揮官は「思い通りすぎて怖い」と苦笑した。

決勝では静岡学園とぶつかる。中部と県の決勝で連敗しており、「点を決めたい。今度は勝ちます」と村松は宣言。松下監督も「静学は日本一強いと思っているが、やるからには勝ちたい。これまでとは違う戦いをしたい」と必勝を期した。全員サッカーで難敵を打ち破る。（里見 祐司）

＊＊＊＊＊

静岡学園は岐阜のライバルをシュート２本に抑えて快勝した。帝京大可児には、昨年は決勝でＰＫ戦の末に敗れ、一昨年は準決勝で０―２で黒星。それだけにＭＦ山田栞汰主将（３年）は「勝ててうれしい」と笑顔で話した。

序盤は守備を固める相手に苦しんだが、頼れる主将が状況を打ち破った。前半２２分にセットプレーのこぼれ球を逃さず蹴り込んで先制。「あれで相手が前に出てきた」とＦＷ吉沢心（しん、３年）。攻撃にリズムが生まれ、後半に吉沢らが３点を追加した。

９日は３年ぶりの優勝を懸けて橘と戦う。「お互いよく知っている相手。いいプレーを見せたい」と山田栞主将は気を引き締めた。