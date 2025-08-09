◆米大リーグ ドジャース―ブルージェイズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースの右肩を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）にしている佐々木朗希投手（２３）が８日（日本時間９日）、本拠地・ブルージェイズ戦を前に復帰後３度目のライブＢＰを行った。３イニングを想定しており、コールらを相手に計４６球で、打者９人に対して、安打性の当たりは１本、四球１。大谷翔平投手、ロバーツ監督らも熱視線を送った。

メジャー１年目の朗希は、開幕ローテ入り。東京ドームで開催された開幕２戦目で先発し、５月３日（日本時間４日）の敵地・ブレーブス戦では、メジャー７試合目の登板で初勝利もつかんだ。だが、同９日（同１０日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦での登板を最後に右肩インピンジメント症候群のためＩＬ入りした。ノースローの期間も長かったが、７月中旬にはブルペンでの投球練習を再開。米アリゾナで実戦的な打撃練習（ライブＢＰ）への登板を再開させ、この日は３度目のライブＢＰだった。

同５日（同６日）には、約３か月ぶりで負傷後初めてメディア対応し、現状については「健康面はもうだいぶ良くて、（肩の）不安もないですし痛みもない」と報告。米メディアから今季中に復帰できる可能性を問われると、「今シーズン戻れるとは思ってます。ただ、パフォーマンス的にまず戻るかとか、チームで投げるチャンスがあるかとか、そういった僕が健康であっても投げられない理由もあるかもしれない。自分の中では投げれるように準備をするだけ」と決意をにじませた。

ブルペンでは、新球ツーシーム習得に励んでいることを明かし、「実戦で使っていくつもりですし、ライブ（ＢＰ）でも投げた。何度も何度もバッターに投げて、どういう風な反応だったりとか、自分がどういう課題が出てくるのかを何回か投げて確かめる必要がある」と話していた。