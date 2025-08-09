本日8月9日（土）よる7時〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！2時間スペシャル」の見どころを紹介！

☆真夏のカメラに向かってごめんなさいSP

名物コーナー「カメラに向かってごめんなさい」に人気の有名人たちが続々登場！

木梨憲武は所ジョージに「勝手に変えちゃってごめんなさい！」と勢いよく謝罪。所が作詞作曲、木梨がプロデュースを担当し、日本レコード大賞作曲賞を獲った新浜レオン「全てあげよう」について、木梨はレコーディング中に所に黙って勝手に編曲したことを告白する。そのことを知った所の意外な反応とは？

上白石萌音は「名前が紛らわしくてごめんなさい」と申し訳なさそうな表情。「名字がトラップ」と、自身の名字と名前それぞれにややこしいことがあると説明し、周囲に気を遣わせてしまっていると語る。さらに、名前について親のある想いが裏目に出てしまっているという裏話も。

田中樹（SixTONES）は「メンバーのジェシーごめんなさい！」と謝りつつ、ジェシーの“おやじギャグ”への愚痴が止まらない。子どもたちから大人気のYouTuber・しなこは「マミーのことが好きすぎてごめんなさい」と、母親との親密ぶりを告白。Aぇ! groupの小島健はメンバーの佐野晶哉のプライベート暴露を謝罪したと思いきや、さらに佐野を慌てさせる事態に!?

浮所飛貴（ACEes）は「所さんの私物を見すぎてごめんなさい！」と謝罪と合わせて所への憧れを吐露し、ある野望を明かす!? 山崎弘也（アンタッチャブル）は小峠英二（バイきんぐ）の結婚にまつわるエピソードを明かし、謝ったかと思いきや、納得がいかない様子で、「逆に謝ってください！」と逆ギレし始める！

大阪・関西万博公式キャラクターミャクミャクは万博会場から「ごめんなさい」を叫ぶ。Mr.マリック、マヂカルラブリー、アインシュタインらも「ごめんなさい！」が。

さらに、街中の「ごめんなさい」も続々。酔っ払い編では、親に内緒で芸人と東京・銀座のホステスを兼業している女性が登場。幼稚園編では、「かわいすぎてごめんなさい」「女の子にモテモテでごめんなさい」など、思わず笑顔になってしまう告白が。外国人編では、パリから大阪まで車でやってきた男性に遭遇。彼がこの旅について謝りたい相手とは？

☆世界195か国の人と乾杯しようの旅〜新宿〜

“全世界195か国の人と乾杯をする”という目標を掲げ、日本を訪れているたくさんの外国人の方々に話を聞くコーナー。これまでのロケでは61か国の人たちと乾杯に成功しており、今回は外国人が多く暮らす東京・新宿区の中でも人気の観光スポットである東京都庁前などでまだ出会っていない国の人たちを探す。

「日本に来るのが夢だった」と語るポーランド人の親子は、ある場所に行くのを楽しみにしているとハイテンション。メキシコから来た男女は3日前に日本で出会ったばかりだと明かす。2人が出会ったきっかけの場所と、2人が親しくなるきっかけとなった日本の伝統行事とは？日本人男性と同性婚をしているイギリス人男性は、日本の文化についてかつて勘違いしていたことを告白してくれる。

☆日本列島吹奏楽の旅2025

5月の放送で紹介した秋田県ノースアジア大学明桜高等学校の全国大会メンバーオーディションに密着！同校は2年前、全日本吹奏楽コンクール東北支部大会で、突如地元の強豪校を打ち破り、全国大会に出場した注目校。

今年は3年連続の全国大会出場と、初の全国大会金賞を狙う。この活躍を受けて吹奏楽部の入部者は過去最大に。オーディションも激戦の様相。昨年入学早々にメンバー入りを勝ち取ったトランペット担当の2年生はオーディションを目前に「口の形がわからなくなった」と不調に陥ってしまう。

ホルン奏者で出身地、クラス、部屋も同じという2人の女子生徒は「友だちというより家族」と言うほど仲良しだが、オーディションではライバル。「絶対に負けたくない」と互いに闘志を燃やす。1学年上で同じサックスを吹いていた姉を持つ3年生の女子生徒は、昨年までオーディションに合格できず、姉妹で同じ舞台に立つという夢が叶わなかった。ラストチャンスとなる今年は家族を喜ばせたいと、最後のオーディションに挑む。

部員たちの中には途中自信を失ってしまったり、プレッシャーで泣き出してしまう場面も。そんな生徒たちを見守る顧問の先生は、生徒一人一人の性格や特徴を見抜き、頼もしいアドバイスを送る。そして迎えたオーディションの日。果たして誰がメンバー入りを勝ち取るのか？スタジオではゲストの菅野美穂らが涙ながらに結果を見守る。

☆佐藤栞里が行く！日本列島ダーツの旅〜新潟県寺泊町〜

今年3月に放送した、佐藤栞里の新潟県長岡市寺泊でのダーツの旅後半戦をお届け！

「魚のアメ横」とも呼ばれる市場では、約30kgもある巨大ダコに遭遇し大興奮。大はしゃぎする佐藤に店主と看板娘“栞里”さんが次々と絶品海鮮の試食をプレゼント。紅ズワイガニや水ダコのあまりのおいしさにテンションマックスになった佐藤の口からは、名言が飛び出す!?

【MC】

所ジョージ／佐藤栞里

【ゲスト】

菅野美穂、佐藤大樹（EXILE/FANTASTICS）、小峠英二（バイきんぐ） ＜順不同＞

【ロケゲスト】

木梨憲武、小林幸子、上白石萌音、田中樹（SixTONES）、小島健（Aぇ! group）、佐野晶哉（Aぇ! group）、浮所飛貴（ACEes）、アインシュタイン、マヂカルラブリー、山崎弘也（アンタッチャブル）、Mr.マリック、しなこ、ミャクミャク（大阪・関西万博公式キャラクター） ＜順不同＞