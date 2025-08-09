¡ÚÂ®Êó¡Û¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÉéÃ´·Ú¸ºÁ¼ÃÖ ÆüËÜ¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¡× ÀÖÂôÂç¿Ã¤ÎÀâÌÀ¤ò¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤âÇ§¤á¤ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÂôÂç¿Ã¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤âÇ§¤á¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï8Æü¡¢¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡ÖºÇ¶á¤ÎµÄÏÀ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âEU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤ÈÆ±¤¸°·¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï7Æü¡¢ÆüÊÆ¤Î³ÕÎ½¶¨µÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤âÇ§¤á¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ËÉéÃ´·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤Ë¤è¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Î½¤Àµ¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Á¼ÃÖ¤¬¤¤¤Ä¹Ô¤ï¤ì¤ë¤«¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬EU¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÉéÃ´·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤òÆüËÜ¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢½¾Íè¤Î´ØÀÇÎ¨¤¬¢§15%Ì¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤ÎÀÇÎ¨¤Ï°ìÎ§15%¤Ë¡¢¢§15%°Ê¾å¤ÎÉÊÌÜ¤Ë¤Ï¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ï¾å¾è¤»¤µ¤ì¤º¡¢½¾Íè¤ÎÀÇÎ¨¤¬¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï7Æü¤Ë¿·¤¿¤ÊÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤òÈ¯Æ°¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤·¡¢½¾Íè¤ÎÀÇÎ¨¤Ë15%¤ÎÀÇÎ¨¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£