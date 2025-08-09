今年も各地で開催される夏の音楽フェス。お盆とも繋がる三連休となる今週末は、9日から11日にかけて茨城・国営ひたち海浜公園にて『Lucky Fes'25』、10日から11日にかけて埼玉・さいたまスーパーアリーナにて『CANNONBALL 2025』などが開催される。近年は音楽フェスにアイドルやボーイズグループが大型音楽フェスに出演するケースが増えており、フェスの多様化が進んでいる。本稿では、今週末の音楽フェスに出演するBE:FIRST、NEWS、SixTONESを中心に男性グループのフェスでの活躍を振り返りつつ、今年のステージへの期待を膨らませたい。

まずは『CANNONBALL 2025』にて2日目の大トリを務めるBE:FIRST。初開催に期待が膨らむ屋内フェスを締めくくる重要な役割を担う。ほかにも、『SUMMER SONIC 2025』への出演も決定しており、さらに9月の『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』では初日となる13日にメインステージ・LOTUS STAGEのトップバッターを務めたりと今やフェスに引っ張りだこな存在となっている。

2021年8月に結成し、その翌月に初めての有観客ライブとして『SUPERSONIC 2021』に出演して以降、さまざまな大型フェスに出演し続け、ボーイズグループシーンにおいてもフェスでの存在感が特に強いBE:FIRST。昨年はボーイズグループの中で夏フェス出演回数トップを記録している（※1）。この夏も、高い歌唱力と自由にアレンジを効かせる柔軟さ、遠くから見てもわかるほどの一糸乱れぬダンスで観客を圧倒するだろう。

『Lucky Fes』に二度目の出演を果たすNEWSは、今週末から全国アリーナツアー『NEWS LIVE TOUR 2025 変身』が9日、10日の北海道公演を皮切りにスタート。そんな多忙なスケジュールの中、『Lucky Fes'25』の最終日11日には、昨年に引き続きメインステージ・RAINBOW STAGEに登場し、フェスの大トリを務めることになる。また、今年5月の『TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2025』には今年で3回目となる出演を果たしたり、昨年は『イナズマロック フェス 2024』や『氣志團万博2024 ～シン・キシダンバンパク～ supported by ALL FREE』にも出演。近年はロックフェスでの活躍も注目されている。さすがの知名度でステージに多くの観客を集め、「weeeek」や「チャンカパーナ」といった誰もが盛り上がることのできる名曲を交えたセットリストで会場を熱狂させている。

続いては、『CANNONBALL 2025』に出演するSixTONES。今年は、『SUMMER SONIC 2025』への初出演も決定し、16日の東京公演にてMARINE STAGEのトップバッターを務める。昨年は『ごぶごぶフェスティバル2024』や『Talking Rock! FES.2024』、『COUNTDOWN JAPAN 24/25』など数々の音楽フェスに出演し、話題を呼んだ。SixTONESはロック色の強いバンドサウンドから自然と体が動くようなEDMまで幅広いジャンルの楽曲を数多く持っており、音楽フェスとも親和性の高いと言えるだろう。魂のこもった歌唱とパフォーマンスで、年齢や性別関係なくすべての観客を虜にするポテンシャルを持ち合わせている彼らのステージにも注目したい。

今週末の『Lucky Fes'25』には、ほかにもMAZZELやBUDDiiSなども出演。MAZZELは9日のGARDEN STAGEに出演し、BUDDiiS は11日のRAINBOW STAGEに登場する予定だ。また、MAZZELは『SUMMER SONIC 2025』のMOUNTAIN STAGEに出演し、9月15日には『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』のPARK STAGEに出演したりと、大型フェスへの参加が決まっている。

NEWS、SixTONES、BE:FIRST、BUDDiiS、MAZZEL……それぞれのグループが持つ色と熱量が、真夏のフェス会場でどのように交わり、観客を魅了するのか。今年も彼らが多くの観客を熱狂の渦に巻き込む様子を楽しみにしたい。

（文＝池田夏葉）