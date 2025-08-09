ÇäÌî²íÍ¦»á¡¡¹»²ÎÀ©ºî¤·¤¿ÀÄÍõÂÙÅÍ¥Ê¥¤¥ó¤Ë¥¨¡¼¥ë¡¡9Æü¹Ã»Ò±à½éÀï¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¡Ö²æ¤¬Æ»¡×Ï¢ºÜÃæ
¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ö¾¯½÷A¡×¤Ê¤É¤Î²Î»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ºî»ì²È¤ÎÇäÌî²íÍ¦»á¡Ê74¡Ë¤¬¡¢9Æü¤Ë¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ëÆÊÌÚÂåÉ½¤ÎÀÄÍõÂÙÅÍ¥Ê¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¡Ö²¿ÅÙ¤â¹»²Î¤ò²Î¤¤Â³¤±¤Æ·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤òÄÌ¤¸¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇäÌî»á¤ÏÆÊÌÚ¸©ÂÍø»Ô½Ð¿È¡£Æ±¹»¤¬¹»Ì¾¤òÊÑ¹¹¤·¤¿2005Ç¯¤Ë°ÍÍê¤µ¤ì¡Ö¾¯½÷A¡×¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Àºî¶Ê²È¡¦¶Üß·×¢ÌÀ»á¡Ê77¡Ë¤È¹»²Î¤òÀ©ºî¡£
¡¡Åö»þ¡¢³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¡ÖÉ¬¤º¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È·è°Õ¤òÊ¹¤½Ð¾ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¢öÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤è¤¦¡½¡½¤Èµ¤·¤¿²Î»ì¤Ï¼ã¼Ô¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¡£Á°¿È¤Î³ëÀ¸¹â»þÂå¤«¤é35Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿Áª¼ê¤Ë¡ÖÆü¡¹Îý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¡ÈÌ´¡É¤¬°ìÈÖÈþ¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£¿áÁÕ³ÚÉô¤¬¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç¹»²Î¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¡¢¤½¤Î»þ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£