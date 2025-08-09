実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン3 #18』が8月8日に配信。「交渉術」について議論した。

【映像】橋下徹氏が“交渉術”を明かした瞬間

ITエンジニアのエージェント事業を行う株式会社PE-BANK 代表取締役社長 高田幹也氏は「お金のすべてを見せる」として、営業手数料もその他の条件も情報公開することで「依頼主とフリーランスのITエンジニアとの信頼関係を深め、ウィンウィンを目指している」と話した。

これに対し、元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は「環境・状況によって違うが、意思決定したり、組織に大号令をかけていくときに情報公開は絶対必要だ。だから僕も全部クローズだった知事会議・市長会議を全部オープンにした」として以下のようなエピソードを話した。

「僕が大阪府知事に就いた時、大阪府には本当にお金がなかったので、公共工事も道路工事も全部止めた。すると、議員たちの地元の道路工事も止まったため、みんな知事室に来て『橋下さんを応援するから俺の地元だけはなんとかやってくれ』『やってくれたら今度こういう風にするから』などと言ってきた。だから『では、オープンの会議で決めましょう。みんな来てください』とテレビカメラを入れたらみんな黙った。みんなに納得・共感してもらうには情報公開は絶対必要で、これは交渉でも同じだと思う」

株式会社I.n.K代表取締役 石倉博志氏は「空調設備工事業において情報公開はなかなか浸透しておらず、社長だけがお金の流れを把握して儲かるような流れになっている。だが、できる職人さんはその状態が気になるため“一人親方”が増えている。私はそれをやめたくて、しっかり皆さんに共有してみんなが儲かることを目標に情報開示している」と述べた。

※高田幹也氏の「高」は正式には「はしごだか」

