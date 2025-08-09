お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が8日に放送されたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。米ロサンゼルスに行くまでのドタバタ劇を振り返った。

同コンビのMC番組でロサンゼルスへドジャースの大谷翔平投手を見に行くロケが行われたが、大悟だけが手違いにより搭乗できなかった。大悟は「まあ、そんなことあっても結局乗れますやん。飛行機。何やかんやでちょっと待って」とキャンセルが出るだろうと思っていた。

しかし、「ホンマに乗れなくて」と翌日に一人で行くことになった。これに「ワシ、今まで全部そういうのってマネジャーとかで結局やってもらってるから、一人で海外に行ったことがない」と無事に入国できるか不安でいっぱいだった。

周囲からは「とにかく日本人のしっかりした人について行け」と助言されたという。そのため、入国時の税関手続きの際には「しっかりしたおば様について行った」と頼れそうな女性の後に続いた。だが、「1時間くらい並んでたら、ワシの方パッて振り向いて“不安よね”って」と予想していなかった言葉に衝撃を受けた。

そして、税関手続きでは「ムキムキのやつに…全然ゆっくりしゃべろうとせんのな」と英語を聞き取ることができず「ホンマに分からんから、ずっとホテルの名前と“オオタニ、オオタニ”ってずっと言うてた」と大汗をかきながら伝えた。それでも「出れなくて…」と焦っていると「さっきのおば様がワシの前を手を振りながら“頑張ってね〜”って」と苦笑いしながら振り返った。

結局「ほんでワシもずっと“オオタニ、オオタニ”って言ったら“もう行け行け”みたいな。もう何とか」と無事に入国することができ、ギリギリ試合には間に合ったことを明かし、スタジオの笑いを誘った。