超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #1』が8月8日に配信。出演した学生が、射撃部の効率的なシステム構築についてプレゼンテーションを行なった。

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

慶應義塾大学経済学部に通う中村至誠（なかむら・しせい）さんは所属する射撃部において、銃所持に関する情報更新を効率的に確認できるシステムを構築、さらにコミュニケーションツールを用いて技術の共有化を行うことで練習の質を向上させ、全日本学生選抜で団体3位という結果に結びつけたとアピール。将来マネジメント職に就いた際には組織全体の向上に努めたいと語った。

“いなくても回る組織”作りを評価

藤原結衣（ロート製薬株式会社 人事総務部人事2グループ兼広報・CSV推進部広報グループ）：（先輩や自分が）“いなくても回る組織”を作ることに目が向くのはすごくレアだと思いました。なぜそういうところに目が向くと思いますか？

中村：私は元々効率化を重視する人間で、射撃部という厳格な縦社会の中で、どれだけ効率化を実現できるのかを入部当初から考えていました。

白坂ゆき（株式会社CaSy 取締役CHRO）：今のプレゼンテーションは技術伝承など「人のため（のもの）」でした。全日本学生選抜7位など個人でも勝てるのに、なぜその思考をお持ちなのですか？

中村：全日本学生選抜で7位になった2年生の頃は自分の実力を上げるために必死でしたが、団体戦で慶應は結果が出ていませんでした。自分だけが強くてもチームには貢献できてないと思い、組織全体として強くなろうという気持ちで取り組みました。

大内麻衣（株式会社ワコール 人事部 人財・組織開発担当）：課題を見つけて取り組む向上心があると思いました。課題を見つける時に大切にしていることはありますか？

中村：厳格な縦社会の射撃部において、伝統も守ることに苦労しました。

切り拓いていく貪欲さ、アグレッシブを求めたい

企業の採点は、下が3点から、上は7点をつけた会社が5社となった。

「7点」をつけた九州旅客鉄道株式会社は「すごく好感を持てました。誠実な人柄を感じた。地域を元気にしていくという我々の価値観にすごく合っていると思いました」と評価。

一方、「3点」をつけたCaSyは「とても実直に、まっすぐ課題に取り組まれる方だと思いました。ただ、CaSyが求める人材として、未成熟な状態を面白がれる、切り拓いていく貪欲さ、アグレッシブなことを求めたいと言った時に中村さんとは少し違うと思いました」と述べた。