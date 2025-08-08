「鼠径ヘルニア(脱腸)」はどうやって診断される? 切開による治療法も医師が解説!

鼠径ヘルニア（脱腸）は、腹部の内臓が鼠径部（太ももの付け根あたり）から飛び出す病気であり、痛みや不快感を伴うことが多くあります。患者の9割は男性ですが、女性にも起こりうるのだそうです。今回は鼠径ヘルニアの治療について、「東京たかはしクリニック練馬院」の高橋昂大先生に解説してもらいました。

監修医師：

高橋 昂大（東京たかはしクリニック練馬院）

2010年日本大学医学部卒業。日本赤十字社医療センター外科、東京大学医学部附属病院心臓血管外科、新東京病院心臓血管外科、メディカルトピア草加病院などに勤務。2020年海外留学（Khoo Teck Paut Hospital）。日本外科学会専門医、日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医、日本消化器外科学会指導医、下肢静脈瘤に対する血管内レーザー焼灼術の実施基準による指導医、日本内視鏡外科学会内視鏡外科技術認定医、The European Association for Endoscopic Surgery、The International Federation for the Surgery of OBESITY AND METABOLIC DISORDERS (IFSO)。

編集部

鼠径ヘルニアはどのように診断されるのですか？

高橋先生

鼠径ヘルニアは、鼠径部にこぶのような膨らみやしこりを確認できるケースがほとんどなので、視診と触診で診断を行います。さらには、飛び出している箇所の状態を下腹部CT検査やエコー検査を用いて確認します。

編集部

治療はどのように行われるのですか？

高橋先生

鼠径ヘルニアの治療には、腹腔鏡下修復術と昔からある鼠径部を3～4cm程度切る鼠径部切開法があります。早期に社会復帰したい方は、腹腔鏡下修復術をお勧めしています。

編集部

もう少し詳しく教えてください。

高橋先生

一般的な鼠径ヘルニアの腹腔鏡下修復術は、おへそに1cmほどの穴を計3ヶ所あけ、カメラで確認しながら手術を行います。医療機関によっては0.5cm程度の穴を3ヶ所あけるだけで手術ができる場合もありますので、早急な術後の回復を希望される方は探してみてください。いずれにせよ、昔ながらの鼠径部切開法は、お腹を3～4cmくらい切り、開いて確認しながら行うので、それと比べると圧倒的に負担が少ない術式と言えます。

※この記事はMedical DOCにて＜鼠径ヘルニア(脱腸)の手術とは？ どんな症状でも日帰り手術可能って本当？＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。