総務省の調べによると、2023年に65歳以上で働く高齢者の数が914万人になった。65〜69歳に限れば、2014年には働く人の割合が40.1％だったのに対し、10年経った2024年には53.6％にまで増えている。60〜64歳、70〜74歳、75歳以上とどの層でも増加しているが、同時に2025年に発表された高齢社会白書によれば、経済面に不安を抱える高齢者は2020年の約64％から、2025年には約93％にまで上昇した。専門家からも「高齢者がやりたいと思うことと、採用側がやってほしいということにギャップがある」という指摘もある中、高齢者たちはどんな働き方をしているのか。「ABEMA Prime」では実際に働く人々と実情を検討した。

■今年4月に高年齢者雇用安定法が改正

高齢者が働く環境については、法の整備が進む。今年4月に高年齢者雇用安定法が改正され、65歳までの雇用機会の確保が義務化された。また2021年からは70歳までの就業機会の確保も努力義務とされている。大手企業には定年制を廃止したところも見られるが、勤めていた会社を辞めた後、セカンドキャリアとして高齢者が活躍しやすいものには偏りもある。一例として、東京都内のマンションの管理人は60歳以上が87％以上を占めるというデータもある。

40年以上、出版業界で働いてきた柏耕一さん（79）だが、趣味やギャンブルで散財してしまうと、妻を養う生活費を稼ぐために交通誘導員として働き始めた。月に22〜23日は勤務し、月収は約20万円だ。「出版関係の仕事は20年、30年前に比べるとどんどん縮小している。交通誘導員はシフトがある程度自由になる。働くことは好きだし、交通誘導員は前職でいろいろなことをしていた人が来る。出版業界だと同じような高学歴の人ばかりだったが、全然違う面白さがある。体が動く限りは続けたい」と、暑さ・寒さを考えればタフな仕事ではあるが、やりがいを感じているという。

アパレル販売員・スタイリスト、さらに学習塾の心理カウンセラーとしても働いてきた小野田昌香さん（70）は「残りの人生を誰かの役に立てたい」と、経験を活かす仕事を探した結果、クライアントパートナーズが運営するOVER60集団「OKおばあちゃん」に登録した。業務内容は、家事代行、病院の付き添い、話し相手から謝罪文や挨拶文を考える、夫婦ゲンカや家族問題の仲裁、彼氏との別れ話の立会人など多岐にわたる。依頼があれば派遣されるタイプで、月に12〜13件こなして月収は5〜10万円だという。「今までのキャリアがひょっとしたら役に立つのかなと。仕事は本当に多種多様。必要なのは体力、気力、心配り、目配り。10人いたら10人とも要求が違う」と依頼者によって異なる要件を楽しんでこなしている。

■高齢者が働く意義は

情報キュレーターの佐々木俊尚氏は、人生100年時代と呼ばれる今、老後の過ごし方は大きく様変わりしたと語る。「今の団塊世代の人ぐらいまでは、年金もそこそこ受給していて、厚生年金も積み上げれば20万円台半ばぐらいもらっている。そこに退職金が2000〜3000万円もあれば悠々自適だろう。1990年代ぐらいに週刊文春で『待ってました定年』という連載もあって、定年になれば世界一周旅行という時代もあったが、今は誰もそんなことを言わない。終身雇用の会社で務めても年金を満額受給できるというのは過去の話だ」。

また現役保育士で育児アドバイザーのてぃ先生は、働く高齢者が果たしている役割の大きさを述べる。「人生100年となって、引退がなくなり現役のまま死ぬ方が増えている。その中で高齢者の方々がやってくださっているのは、自分の体力を削りながら交通整理や家事代行という、社会的な隙間を埋めてくれている仕事だ。言い換えれば、高齢者の労働が社会の下支えになっている。この下支えがないと成り立たない社会にも、問題があるのではないか」と投げかけていた。

