作品を持つ「CACL」の奥山純一社長（右）と慶塚英信さん＝2025年6月、石川県能美市

アートプロジェクト事業や障害者就労支援を手がける、石川県能美市の「CACL（カクル）」が、能登半島地震で壊れた九谷焼や珠洲焼をつなぎ合わせ、一つの作品に再生させる取り組みを続けている。奥山純一社長（41）が、工房や窯元で多くの伝統工芸品が被害に遭ったことを知り、活用できないかと考案。被災し工房を失った輪島塗職人も参加し、奥山さんは「伝統の技継承にもつなげたい」と見据える。（共同通信＝柴田裕一）

奥山さんは2023年、障害者の雇用創出と伝統工芸の担い手不足解消を目指し、同社を立ち上げた。九谷焼の工房を訪れた際、規格外の器が廃棄されるのを目の当たりにし、生かす方法を模索していた。2024年元日の地震発生後、被災地でのボランティア活動などを通じ、多くの工芸品が被害を受けたことを知り、被災した窯元や作家を回って集めた陶磁器の破片は約10トンになる。

大きさも形もそれぞれ異なり、同社の輪島塗職人慶塚英信さん（60）や奥山さんら約10人で案を出し合い、作品の構想を練る。漆や金で修復する技法「金継ぎ」で破片を接着させたり、「蒔絵」で色を加えたりして箸置きやつぼなどに加工し、美術館で展示されたり飲食店で使用されたりしている。陶磁器片を埋め込んだ建材も製作し、商業施設のベンチなどにも使われている。

慶塚さんは輪島市に工房を構えていたが地震で被災し、昨年6月から同社2階で作業する。伝統技法を駆使し、漆器とは全く違う材質の破片をつなぎ合わせるために試行錯誤を続けている。「漆の仕事が続けられてうれしい。輪島塗と陶器の融合にも取り組んでみたい」と意欲を見せる。

世界的に有名な香水ブランド「ジバンシィ」とコラボし、同ブランドの香水を置くこともできるプレートも製作。作品の可能性の広まりに期待が高まる。奥山さんは「作品が、輪島塗や職人に興味を持つきっかけにもなってほしい」と話す。