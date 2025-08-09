慰霊碑に供花した後、遺族の鈴木富佐江さんに声をかけられる天皇、皇后両陛下。右から2人目は日本遺族会会長の水落敏栄さん＝7月8日、ウランバートル郊外（代表撮影・共同）

天皇陛下は歴代天皇として初訪問したモンゴルで、皇后さまと共に日本人抑留者の慰霊碑に拝礼し、苦難に思いをはせられた。

旧ソ連による戦後の抑留はシベリアが知られる一方、モンゴルは歴史に埋もれていた。

戦後80年の今年、陛下は「忘れてはならない地」として沖縄、広島などを巡ってきた。抑留者慰霊も戦争の記憶継承への願いが込められている。（共同通信＝志津光宏）

▽埋葬の丘

首都ウランバートル中心部の北約10キロ。草原と山々に囲まれた物寂しいダンバダルジャーの丘に、両陛下は7月8日、車で到着した。

抑留者が埋葬された場所の一つで、慰霊碑がたたずむ。

両陛下は雨の中、白い花輪を供え、1分間にわたって黙とうをささげ、1700人以上の犠牲者を悼んだ。

遺族の代表として、東京都狛江市の鈴木富佐江さん（88）が立ち会った。旧満州の商社に勤め、終戦3カ月前に召集された父荒井醇さんは帰ってこなかった。

「モンゴルで抑留死した人には、ほとんど日が当たっていなかった。言葉にならない」と目を潤ませた。

第2次大戦終結後、旧ソ連は約57万5千人を抑留した。モンゴルに送られた約1万4千人は劣悪な環境下、首都建設などの重労働に従事し、死亡した割合はシベリア抑留より高い12％に及んだ。

慰霊碑からは遠くウランバートル市街を望む。皇太子時代の2007年に一度モンゴルを訪れたことがある陛下は、政府庁舎や国立オペラ・バレエ劇場などを目にし「極寒の地で建設に携わった人々の苦難に思いをはせたことを記憶している」（訪問前記者会見）と述べていた。

▽戦禍の地

戦後80年の戦没者慰霊として、両陛下は国内の戦禍の地を巡ってきた。

4月に硫黄島、6月に沖縄と広島へ足を運び、9月は長崎に赴く。陛下は「人々の苦しみや悲しみを決して忘れてはならない地」（同）とし、行く先々で戦争経験者や遺族の話に耳を傾けてきた。

戦争の記憶が薄れゆく中で「歴史に対する理解を深め、平和を愛する心を育んでいくことが大切ではないか」と、繰り返し言及している。

国際親善を目的としたモンゴル訪問だが、側近は「戦後80年と完全に切り離すことはできない。陛下も当然分かっている」と明かす。

今回の慰霊に、名古屋大大学院の河西秀哉准教授（日本近現代史）は「抑留の歴史に改めて焦点を当てる機会になった」と指摘した。

戦後の抑留中に亡くなった日本人の慰霊碑に供花し、黙とうされる天皇、皇后両陛下＝7月8日、ウランバートル郊外（共同）

モンゴルの都市建設に関与した日本人抑留者（モンゴルの国立中央公文書館所蔵）