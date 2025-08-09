えなこ、“大胆”な銭湯ショットで入浴を呼びかけ ファンも反応「ストレートな啓発」「ざわつく風呂キャン界隈w」
人気コスプレイヤーのえなこが9日までに、自身のSNSを更新。夏のイベント前に“入浴”を呼びかけるポスターを公開した。
【写真】大胆な水着＆入浴ショットで入浴を呼びかけたえなこ
えなこは「夏なのでお風呂啓発ポスター作りました」と書き出し、銭湯で頭にタオルを乗せた自身が、気持ちよさそうに湯船に浸かるデザインのポスターを公開。そこには大きな文字で「お風呂に、入ろう。」と記されている。
続けて「コミケで頒布するのでお風呂に入ってから来てね！」と16、17の両日、都内で開催する世界最大規模の同人誌即売会『コミックマーケット』の来場者に呼びかけた。
この投稿には「承知です！」「ざわつく風呂キャン界隈w」「コミケ戦士よ！心身ともに綺麗であれ！」「ストレートな啓発ね笑」との反響が寄せられている。
