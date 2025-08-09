今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「にかいぬし」に投稿された、新入り猫ちゃんに独特な挨拶をする猫ちゃんの様子。動画の再生回数は2万回を超え、投稿には「猫なつっこそうだな～」「私は無害です。を全身使って表してる」といった声が集まっています。

初めましてにゃ！

TikTokアカウント「にかいぬし」に登場したのは、猫の「とろろ」ちゃんと「ロク」ちゃん。猫の「ピーチ」ちゃんも含めて、3人で一緒に暮らしています。

今回、飼い主さんがTikTokに投稿したのは、とろろちゃんとロクちゃんが「初めましての挨拶」をする様子。床に寝転がるとろろちゃんとイスに座るロクちゃんは、ジーっとお互いを見つめ合っていたそうですが、すぐにとろろちゃんが謎の行動をし始めたといいます。

独特すぎるとろろちゃんの挨拶

最初は寝転がってロクちゃんの様子を伺っていたとろろちゃんですが、まるでヘビのような動きでロクちゃんの方に近づいていったそう。体をピーンと伸ばしたり、ロクちゃんに顔を近づけてみたり。あまり見たことがない独特な光景ですが、とろろちゃんなりの挨拶なのでしょう。

飼い主さんいわく、同居猫のピーチちゃんは、人間には優しくてもとろろちゃんには厳しいそうで、もしかするとロクちゃんと仲良くなりたいのかもしれませんね。ただ、アピールの仕方は不器用なようで、そんな姿も愛らしいです。

とろろちゃんの姿にロクちゃんも困惑

とろろちゃんの独特な挨拶を見たロクちゃんは、困惑した表情で飼い主さんを見つめてきたそう。独特で熱烈なとろろちゃんの歓迎っぷりに、ビックリしたのかもしれません。これからお互い仲良く暮らして、素敵な思い出をたくさん作っていくことでしょう。

投稿は、TikTokにて1500件を超える高評価を集めるなど、大きな反響を呼びました。とろろちゃんの独特すぎる挨拶に、思わず笑ってしまった方も多いようです。

投稿を見たTikTokユーザーからは「接し方がわからなすぎで、こうなった説」「黒ちゃんの方もどう接したら良いかわからねって顔になってるwww」「敵意ありませんよアピしながら近づくのかわよい」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「にかいぬし」では、とろろちゃん・ロクちゃん・ピーチちゃんの様子が多数投稿されています。3人の尊くて微笑ましい姿に、癒やされること間違いなしです！

