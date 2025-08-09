体調不調による検査入院に伴って一時休養していたお笑いコンビ・納言の薄幸（すすき・みゆき＝32）が9日から活動を再開することを8日、所属事務所「太田プロダクション」が公式サイトで発表した。



同サイトに「納言・薄幸 活動再開のお知らせ」との文書が掲載され、「体調面の不調による検査入院のため一時活動を休止しておりました、納言・薄幸（すすき みゆき）につきまして、医師の判断により、8月9日（土）より活動を再開させていただくこととなりましたので、ご報告申し上げます」と発表された。



薄の一時休養に関しては、7月29日に同サイトで「体調面での不調が見られ、精密検査のため検査入院することとなりました。それに伴い、一定期間の休養を取らせていただくことをご報告申し上げます」と伝えられていた。活動再開時期については「医師の判断を踏まえたうえで、改めてご案内申し上げます」としていたが、発表から11日後の活動再開となった。



薄は2017年、相方・安部紀克（33）と「納言」を結成。ライダースの革ジャンとジーンズをトレードマークに、酒とタバコをこよなく愛する“やさぐれキャラ”でブレーク。芸名である「薄 幸」の名付け親はビートたけし。小学校5年生～高校2年生までは子役として活動していた。



所属事務所の発表全文は、以下の通り。



