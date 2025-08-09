口いっぱいに幸せ広がる…「飲むかぼちゃアイス」レシピが「めちゃめちゃ美味しい」「子供もいっぱい食べてました」
かぼちゃを使った“カフェ風ドリンク”のレシピがXに投稿され、表示回数191万件超え、1万9000「いいね！」が付く話題となっている（8日午後5時時点）。
【写真】優しい甘さが口いっぱいに広がる「飲むかぼちゃアイス」のレシピ
絵本とイラストレシピを描いている「まいのおやつ」さん（@mainooyatsu）が、「毎年おすすめしている飲むかぼちゃアイスのレシピ 口いっぱいに幸せが広がります」と「飲むかぼちゃアイス」のレシピを投稿した。
「かぼちゃの優しい甘さが口いっぱいに広がるアイスのようなカフェ風ドリンク」カップに「オリジナルのロゴをつけるとカフェ気分！」と紹介するレシピは以下の通り。
【材料】2人分
かぼちゃ300グラム、牛乳400cc、砂糖大さじ3、塩少々
【作り方】
1：種とわたを除いたかぼちゃ300グラムを一口大に切って、水小さじ1とともにラップ をして600wで7分間レンジで加熱
2：フォークで皮を取り除いたらしっかりつぶし、牛乳200ccと砂糖（大さじ3）・塩少々を加えてよく混ぜ合わせる
3：粗熱がとれたら、ジッパー付きの保存袋に入れてしっかり口を閉じ、冷凍庫で6時間以上よく冷やす
4：6時間以上たったら、保存袋に牛乳200ccを加えて柔らかくなるまでよくもみこむ。カップに入れたら好みでトッピング（ホイップ、きなこ、ビスケットなど）を！
補足として「長時間冷凍してカチコチになった場合は、冷蔵庫に移して揉み込める程柔らかくしてから工程4に進んでください！太めのストローだと飲みやすいです」と説明している。
作ってみたユーザーから「めちゃめちゃ美味しいです!!! 試しにかけたシナモンパウダーも秋先取り感あって最高です」「しっっっっっぬほど美味い!!!!! 簡単に作れるからみんな作って!! マジで美味いから!!!これ!!! シャーベット状にしてから飲むと良き!!」「38円のかぼちゃでも美味しかったし、かぼちゃを食べない子供もいっぱい食べてました」などのコメントが集まっていた。
ほかにも「わ！ぜひ作ってみます いつも本当に美味しそう…いや美味しいんだけど」「かぼちゃ大好きなので作ってみます」「絶対うまいじゃんこんなの」などの反響が寄せられている。
