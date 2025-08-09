菅野美穂、「廊下で寝てます」笑顔で理由を説明
俳優の菅野美穂（47）が、7日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』内企画「ゴチになります」にVIPチャレンジャーとして出演。自宅で、驚きの場所で寝ていることを明かした。
【写真あり】美肌がまぶしい！大胆“肩出し”の46歳当時の菅野美穂
番組内で「熱帯夜に負けるな！夏のぐっすり快眠ゴチ」とし、睡眠にまつわるトークを展開。菅野は睡眠について聞かれ、「暑くて寝られないですね」と悩みを打ち明けた。
司会の羽鳥慎一アナウンサーから「冷房はつけないんですか？」と聞かれ、菅野は「冷房はつけるんですけど、私が暑がりなので、私に合わせると家族が寒いので…だからもう、布団じゃなくて廊下で寝てます」と発言した。
共演者は一同「えっ？！」と驚き。霜降り明星・せいやは「ド級のエピソードやん！菅野さん廊下で寝てるって…」とツッコみ。菅野はそれでも「はい！」と笑顔で答えていた。
