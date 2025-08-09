◇第107回全国高校野球選手権大会（8日、甲子園球場）

全国高校野球選手権大会は8日、1回戦の4試合が行われました。

花巻東(岩手)は、春の選抜で準優勝した智弁和歌山(和歌山)を下しました。1点を追う1回裏に赤間史弥選手(2年)の犠牲フライなどで逆転に成功。先発した萬谷堅心投手(2年)は9回156球の熱投でチームを2回戦へ導きました。敗れた智弁和歌山は2回以降何度もチャンスを作るもあと1本が出ませんでした。

東洋大姫路(兵庫)は、終盤の勝ち越し点で済美(愛媛)を振り切り2回戦進出を決めました。先発の木下鷹大投手(3年)が9回8奪三振で完投勝利。敗れた済美は7年ぶりの甲子園勝利とはなりませんでした。

春の選抜優勝校・横浜(神奈川)は敦賀気比(福井)に完封勝利し、春夏連覇へ向けて好スタートを切りました。打線が2回までに4点をあげると、先発の織田翔希投手(2年)は雨天による約1時間の中断を挟みながらも9回を無失点で投げきりました。敗れた敦賀気比は5回に満塁のチャンスで得点できず流れを呼び戻せませんでした。

高知中央(高知)と初出場の綾羽(滋賀)の試合は死闘となりました。3回と4回に犠牲フライでリードを許した綾羽でしたが、1点差の9回に2アウト満塁から相手のエラーで追いつきます。タイブレークの延長10回には2本の長打などで4点を奪い、初出場の綾羽が春夏通じて甲子園初勝利としました。

9日には1回戦4試合が行われます。春夏合わせ3季連続で甲子園出場を果たした西日本短大付(福岡)は弘前学院聖愛(青森) と対戦。初出場の聖隷クリストファー(静岡)は明秀日立(茨城)と対戦します。35年ぶり甲子園出場の青藍泰斗(栃木)は佐賀北(佐賀)と、5年連続で夏の甲子園出場となった明豊(大分)は市船橋(千葉)と戦います。

▽試合日程

【8日の結果】

花巻東(岩手) 4-1 智弁和歌山(和歌山)

東洋大姫路(兵庫) 5-3 済美(愛媛)

横浜(神奈川) 5-0 敦賀気比(福井)

綾羽(滋賀)6-4高知中央(高知)

【9日の予定】弘前学院聖愛(青森) - 西日本短大付(福岡)明秀日立(茨城) - 聖隷クリストファー(静岡)青藍泰斗(栃木) - 佐賀北(佐賀)市船橋(千葉) - 明豊(大分)