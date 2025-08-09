¡ØTHE SECOND¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢²ò»¶¢ª16Ç¯·Ð¤ÆºÆ·ëÀ®¤·¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤¹¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ´¶Æ°¡Ö±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¡Ö¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡×¤ÎÎ¤¸«¤Þ¤µ¤È¤¬¡¢¤¤ç¤¦9ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡ØÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡Ù¡Ê¸å3¡§00¡Á4¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢²ò»¶¤«¤éºÆ·ëÀ®¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥³¥ó¥Ó·ëÀ®ÈëÏÃ¤ò¸ì¤ë¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·
¡¡¿ÍÀ¸¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤éÌòÎ©¤ÄÁªÂò¤ò³Ø¤Ö¡Ö¥¯¥¤¥º¡ªÀ®¸ù¼Ô¤ÎÁªÂò¡×¡£¸½ºß73ºÐ¡¢·ÝÎò54Ç¯ÌÜ¤Î¤Þ¤µ¤È¤¬ÅÐ¾ì¡£ÁêÊý¡¦¤Ü¤ó¤Á¤ª¤µ¤à¤È¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡×¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡¢¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2025¡Ù¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¡ØTHE SECOND¡Ù¤Î½Ð¾ìÈëÏÃ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢1986Ç¯¤Ë²ò»¶¤·16Ç¯¤ò·Ð¤ÆºÆ·ëÀ®¤·¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤Þ¤µ¤È¤¬¡ÖËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ëºÆ·ëÀ®»þ¤ËÁêÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¥¢¥¥Ê¤Î½©»³¸ÂÀ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÏÃÃÎ¤Ã¤Æ¤Æ¥»¥«¥ó¥É¸«¤Æ¤¿¤é¹æµã¤·¤Æ¤¿¤«¤â¡×¤È¶»¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¡£
¡Ú½Ð±é¡Û
ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ
´Ö´²Ê¿
Â¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸
¾¾ÈøÈ¼Æâ
·Ö¸¶Å°
¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡Ê²ÏËÜ½à°ì¡¢°æ¾åÁï¡Ë
¥¢¥¥Ê¡Ê½©»³¸ÂÀ¡¢»³Ì¾Ê¸ÏÂ¡Ë
¡ã¥²¥¹¥È¡ä
¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡Ê¥¿¥«¡¢¥È¥·¡Ë
¡ãVTR½Ð±é¡ä
Î¤¸«¤Þ¤µ¤È
¡ã¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ä
»³ºê¹á²ÂMBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
