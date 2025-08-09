ACEes浮所飛貴、所ジョージに“かわいく”「ごめんなさい！」 憧れと野望を吐露
ジュニア内グループ・ACEesの浮所飛貴が、きょう9日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！2時間スペシャル』（後7：00〜後8：54）に出演。所ジョージへの憧れを語る。
【番組カット】3月の続きを放送！佐藤栞里が新潟でダーツ旅
名物コーナー「カメラに向かってごめんなさい」では、木梨憲武が所ジョージに「勝手に変えちゃってごめんなさい！」と勢いよく謝罪。所が作詞作曲、木梨がプロデュースを担当し、日本レコード大賞作曲賞を獲った新浜レオン「全てあげよう」について、木梨はレコーディング中に所に黙って勝手に編曲したことを告白する。そのことを知った所の意外な反応が明かされる。
上白石萌音は「名前が紛らわしくてごめんなさい」と申し訳なさそうな表情に。「名字がトラップ」と、自身の名字と名前それぞれにややこしいことがあると説明し、周囲に気を遣わせてしまっていると語る。さらに、名前について親のある想いが裏目に出てしまっているという裏話も繰り広げる。
SixTONESの田中樹は「メンバーのジェシーごめんなさい！」と謝りつつ、ジェシーの“おやじギャグ”への愚痴が止まらない。子どもたちから大人気のYouTuber・しなこは「マミーのことが好きすぎてごめんなさい」と、母親との親密ぶりを告白。Aぇ! groupの小島健はメンバーの佐野晶哉のプライベート暴露を謝罪したと思いきや、佐野を慌てさせる事態に。浮所は「所さんの私物を見すぎてごめんなさい！」と謝罪と合わせて、所さんへの憧れを吐露し、ある野望を明かす。
山崎弘也（アンタッチャブル）は小峠英二（バイきんぐ）の結婚にまつわるエピソードを明かし、謝ったかと思いきや、納得がいかない様子。「逆に謝ってください！」と逆ギレし始める。大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクは万博会場から「ごめんなさい」を叫ぶ。そのほか、Mr.マリック、マヂカルラブリー、アインシュタインらも「ごめんなさい！」を伝える。
さらに、街中の「ごめんなさい」も続々到着。酔っ払い編では、親に内緒で芸人と銀座のホステスを兼業している女性が登場する。幼稚園編では「かわいすぎてごめんなさい」「女の子にモテモテでごめんなさい」など、思わず笑顔になってしまう告白が連発。外国人編では、パリから大阪まで車でやってきた男性に遭遇する。この旅について謝りたい相手を明かす。
そのほか、「佐藤栞里が行く！日本列島ダーツの旅から新潟県寺泊町〜」も放送する。3月に放送した佐藤の新潟・寺泊町（現長岡市寺泊）ダーツの旅後半戦を送る。“魚のアメ横”とも呼ばれる市場では、約30キロもある巨大ダコに遭遇し、大興奮。大はしゃぎする佐藤に店主と看板娘“栞里”さんが次々と絶品海鮮の試食をプレゼントする。紅ズワイガニや水ダコのあまりのおいしさにテンションマックスになった佐藤の口から名言が飛び出す。
【番組カット】3月の続きを放送！佐藤栞里が新潟でダーツ旅
名物コーナー「カメラに向かってごめんなさい」では、木梨憲武が所ジョージに「勝手に変えちゃってごめんなさい！」と勢いよく謝罪。所が作詞作曲、木梨がプロデュースを担当し、日本レコード大賞作曲賞を獲った新浜レオン「全てあげよう」について、木梨はレコーディング中に所に黙って勝手に編曲したことを告白する。そのことを知った所の意外な反応が明かされる。
SixTONESの田中樹は「メンバーのジェシーごめんなさい！」と謝りつつ、ジェシーの“おやじギャグ”への愚痴が止まらない。子どもたちから大人気のYouTuber・しなこは「マミーのことが好きすぎてごめんなさい」と、母親との親密ぶりを告白。Aぇ! groupの小島健はメンバーの佐野晶哉のプライベート暴露を謝罪したと思いきや、佐野を慌てさせる事態に。浮所は「所さんの私物を見すぎてごめんなさい！」と謝罪と合わせて、所さんへの憧れを吐露し、ある野望を明かす。
山崎弘也（アンタッチャブル）は小峠英二（バイきんぐ）の結婚にまつわるエピソードを明かし、謝ったかと思いきや、納得がいかない様子。「逆に謝ってください！」と逆ギレし始める。大阪・関西万博公式キャラクター・ミャクミャクは万博会場から「ごめんなさい」を叫ぶ。そのほか、Mr.マリック、マヂカルラブリー、アインシュタインらも「ごめんなさい！」を伝える。
さらに、街中の「ごめんなさい」も続々到着。酔っ払い編では、親に内緒で芸人と銀座のホステスを兼業している女性が登場する。幼稚園編では「かわいすぎてごめんなさい」「女の子にモテモテでごめんなさい」など、思わず笑顔になってしまう告白が連発。外国人編では、パリから大阪まで車でやってきた男性に遭遇する。この旅について謝りたい相手を明かす。
そのほか、「佐藤栞里が行く！日本列島ダーツの旅から新潟県寺泊町〜」も放送する。3月に放送した佐藤の新潟・寺泊町（現長岡市寺泊）ダーツの旅後半戦を送る。“魚のアメ横”とも呼ばれる市場では、約30キロもある巨大ダコに遭遇し、大興奮。大はしゃぎする佐藤に店主と看板娘“栞里”さんが次々と絶品海鮮の試食をプレゼントする。紅ズワイガニや水ダコのあまりのおいしさにテンションマックスになった佐藤の口から名言が飛び出す。