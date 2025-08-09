部下が30点のものを出しても「ありがとう」と感謝して100点にするのが上司。「ながの社長」が考えるリーダーの役割

「あんな上司がいる会社で働きたい」と思わせる、いつも“ごきげん”でいる人柄で話題のながの社長こと、長野雅樹さん。



宮城県仙台市で建設業を営みながら、YouTubeチャンネルも展開し、部下が作った料理を豪快に食べる動画がバズったりしている。



そんな、ながの社長は社員を大切にするスタイルも多くの支持を集めている。著書『毎日ごきげん無双！―上司も部下もストレスゼロな仕事術―』（扶桑社）から、部下も“ごきげん”でいられるためのスタンスと、リーダーの役割について一部抜粋・再編集して紹介する。

キーマンは誰！？

チームで仕事をするときに一番大事なのは、「誰がキーマンかを見極めること」だと思っています。たとえばYouTubeだったら、うちで言えば構成と編集を担ってる部下のけいた。

彼が気持ちよく仕事できるかどうかで、動画の出来も再生数も全然変わってくる。

だから僕の中では、「社長の考えがない」っていうのが、ある意味一番成功するやり方だと思っていて。だって、昭和生まれのおっさんがYouTubeのことを語ったって、昭和のテレビの再放送みたいなもんしかできないでしょ。

今の感覚で面白いものをつくれるのは、東海オンエアとか水溜りボンドとかをリアルタイムで見てきた世代なんですよ。だから彼らをリスペクトして、彼らが最大限に力を出せる環境をつくる。それが僕の仕事。

たとえば、めちゃくちゃ単価の高い案件が来ても、けいたが「これは面白くならないからやりたくない」って言えば、断る選択をします。逆に「この企画なら無料でも回る動画つくれます」って言われたら、やろうぜってなる。極端だけど、それくらいクリエイターを信じてる。

大事なのは「誰が何を担保してるのか」をちゃんと理解すること。僕が社長で出役もしてるけど、企画と編集がなかったら、そもそも人を惹きつけられない。

だからそこに口出しするんじゃなくて、気持ちよくやってもらうために、どう環境を整えるかがポイントなんですよ。

これは別にYouTube に限った話じゃなくて、どんなチームでも同じ。リーダーが全部背負おうとすると、うまくいかない。リーダーの本質って、結局「尻拭ぬぐい」なんですよ。100点の成果を求めるんじゃなくて、50点でも30点でもまず出してくれたことに感謝する。

そして、その足りない部分をどう埋めて、どう仕上げて相手に届けるか。それがリーダーの役割だと思っています。

大事なのは「みんなで仕上げる」意識

100点を求めたところで、じゃあ100点って何？って思うんですよ。だって人も時代も変わっていく。

本人が「これは100点だ」と思って提出しても、明日にはその本人がもっと成長してて、その100点が80点に見えるかもしれない。だから、どんな完成度でも出してくれたことにまずは「ありがとう」なんですよ。

僕の仕事は、30点だったらそれに70点足して、ちゃんと100点で世に出すこと。だから「できないことがあるのは当たり前」で、「そのまま出す」ことが悪いわけじゃない。

人は急に伸びることもあるし、ゆっくり伸びることもある。そのタイミングは人それぞれだから、気長に待つし、ちゃんと補ってあげればいいだけの話。

大事なのは、「みんなで仕上げる」っていう意識。完璧な人なんていないから、リーダーはそれをちゃんと受け止めて、仕上げる覚悟を持つこと。それができたら、チームはすごく強くなると思います。

部下は仕事の成果で褒めなくていい

マネジメントに悩むって、誰しもあると思うんですよ。僕も、過去に100人規模の上長を任されたことがありますけど、うまくいかないことなんて山ほどありました。若手の成果が出ない、自分は人を育てられてないんじゃないか…そう思うときこそ、冷静になって考えてほしいんです。

まず「成果が出ていない」って、何をもってそう思うのか。基準がはっきりしないまま落ち込んでも意味がない。人と比べてるのか、上司に言われたのか、自分の理想像と違うのか─どこが原点なのかを明確にしていないと、ただのネガティブスパイラルに陥っちゃう。

そして、僕は「嘘でもいいから褒めろ」って思ってるタイプです。仕事の成果を無理やり褒めるんじゃなくていいんです。

褒めるきっかけは自分から探す

たとえば「清潔感あるよね」「挨拶ちゃんとしてるね」でもなんでもいい。それだって立派な評価だし、人として大事な部分だと思うから。褒めるきっかけを自分から探してあげるだけで、部下の目の輝きって変わるもんです。

育成にしても、ゴールの設定が大事。「3カ月で一人前になれ」って言われたって、そりゃ無理な子もいる。3年かかる子もいる。そもそも人間は機械じゃない。性格、経験、適性、全部ひっくるめて成長速度は違うんだから。

そして人間関係ってご縁だから、10年後に助けてもらうなんてことも全然ある。そのためにも、今目の前のひとりを雑に扱わないこと。愛を持って接すること。僕はそこだけはぶれずにやってきたつもりです。

ちなみに「愛」っていうのは自分から出すものもあるし、相手からもらうものもある。もし、もらえなくなってきたなって思ったら、そこは無理する必要はない。愛が薄くなったら、それは離れるタイミングかもしれない。それくらいでいいと思うんです。マネジメントって難しい。でも愛を持って人と向き合うこと。これさえ忘れなければ、きっと大丈夫です。

職場の人は「合わなくて当たり前」

「この人と働くと楽しいな」と思える人って、肌感や空気感が合う人なんですよね。逆に、なんか違和感あるなって思う人って、話の流れを読めなかったり、空気をちょっと壊すような行動を取ったりしてくる。

たとえば、みんなで盛り上がってる会話に突然別の話題をぶっ込んでくるとか、そういう“間”のズレがあると、「あれ？」ってなる。そういう小さな違和感の積み重ねが、「この人、なんか合わないな」って感覚になるんですよね。

でも、そもそも「全員と気が合う職場」って、ありえないと思っています。人が10人いれば、何となく“はみ出す人”がひとりくらいはいる。たぶんどこの職場でも、そういうちょっとズレてる人の話が出てくるもんなんですよ。

気が合う人を早めに見つける

だからこそ大事なのは、「誰と気が合うか」を早めに見つけること。チーム全員とうまくやろうとするより、2〜3人でも話しやすくて感覚が合う人がいれば、それで十分楽しい職場になる。逆に、「全員とうまくやらなきゃ」って思うと、それがかえってストレスになっちゃう。

職場に期待しすぎると、しんどくなります。そもそも、親ですら合わないときがあるんだから。血がつながってる親でも、話のテンポや考え方が違うことはある。

それを思えば、職場の人と合わないのは、当たり前のこと。だから僕は、「最初から全員とうまくやろうとしない」っていうスタンスでいます。そのほうがずっと楽だし、自然と相性のいい人たちといい関係を築けると思っています。

ながの社長

宮城県の総合建設業「株式会社リンクロノヴァ」の代表取締役。YouTubeチャンネル「ながの社長のハッピーチャンネル」を運営するクリエイター。