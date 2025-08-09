Faulieu.、新EP『My name is Faulieu.』配信開始 リード曲「YOLO!!!!」のMVも公開
4人組ガールズバンド・Faulieu.が、新EP『My name is Faulieu.』を配信リリースした。タイトルどおりバンドの名刺代わりとなる全5曲を収録し、メンバーの個性を生かした内容に仕上がっている。
【動画】Faulieu.「YOLO!!!!」ミュージックビデオ
収録曲は、先行配信されファイトソングとして支持を集める「Days」、疾走感あふれるサウンドに“一度きりの人生を悔いなく生きる決意”を込めた「YOLO!!!!」、Kahoが作曲したロックチューン「エンドロールの前に」、Mimoriが作詞・作曲を手がけた夏らしい「妄想少年」、切ない恋心をつづった「ナツソラ」の5曲。等身大の女性の心情とメンバーのアイデンティティが詰まった作品となっている。
リード曲「YOLO!!!!」のミュージックビデオは、作詞・作曲を担当したCanacoの“今のFaulieu.でやりたいこと”をすべて詰め込んだ作品で、憧れのアーティストへのオマージュやメンバーの仲の良さが反映された映像となっている。8月7日からは3日間連続で、「ナツソラ」「エンドロールの前に」「妄想少年」のリリックビデオのフルバージョンを順次公開する施策も実施している。
また、同アルバムを携えた初のワンマンツアー『Faulieu. One-man Tour “My name is Faulieu.”』も決定。8月9日の宮城・ROCKATERIAを皮切りに、大阪・Live House Pangea（8月16日）、東京・代官山UNIT（8月30日）を回り、9月14日には台北・Corner Houseでファイナルを迎える。
