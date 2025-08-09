「早く返事がほしい」でメールをするのは“自分ファースト“。毎日ごきげんなご社長が心がける「相手の時間をどう使わせるか」術

自分も部下も、そして仕事の相手先も“ごきげん”でいられる環境を作ることは難しい。



宮城県仙台市で建設業を中心とする会社を経営する一方で、YouTubeチャンネルで常に“ごきげん”な人柄を披露して、「あんな上司がいる会社で働きたい」と話題なのが、「ながの社長」こと長野雅樹さん。



長野さんが「自分らしいごきげん」を見つけるまでには、さまざまな苦労があった。



著書『毎日ごきげん無双！―上司も部下もストレスゼロな仕事術―』（扶桑社）には、仕事やお金、人間関係でごきげんでいられる習慣や考え方をまとめている。そこから「相手の時間をどう使わせるか、に目を向ける」について一部抜粋・再編集して紹介する。

まずは自分をさらけ出してみる

「自分をさらけ出す」って、仕事でこそ大切だと思っています。

たとえば「今こう思ってます」「ちょっと余裕ないです」とか、素直に伝える。

そうすると、意外と相手もガードを下げてくれるんですよね。動画でもリアルでも、「あんま変わんないよね」って言われるのが、僕にとっては“ちゃんとできてる証拠”なんです。つまり、隠してないってことだから。

あとは電話。僕、基本的に電話しないタイプなんです。だって相手の時間を奪うじゃないですか。いきなり電話かかってくるって、けっこうなストレスですよ。

だから僕は、まずLINEとかで「今電話いいですか？」って聞きます。それでOKだったらすぐかけるし、相手から折り返してもらうこともある。

もちろん社内のスタッフからの電話は別です。専務とか、すぐ承認を取りたいとか、現場の報告があるとか、そういうのは全然OK。ただ、お客さん相手には話が違う。いきなり電話するって、ちょっと違うんじゃないかなって思っています。

それに「相手の時間をどう使わせるか」って、めちゃくちゃ大事なんですよ。

多くの人は自分ファースト

多くの人は、「自分の時間をどう使うか」ばかり考えてるけど、仕事ってそれだけじゃうまくいかない。

たとえば急ぎの用事があるとき、自分の都合で「すぐ電話しちゃおう」ってなるでしょ。でもそれって、結局“自分ファースト”なんです。メールでも同じ。

「早く返事欲しいから送ろう」っていうのは、自分が早く片づけたいだけ。だけど、相手の状況を想像して、その人のリズムに合わせるようにするだけで、関係性ってガラッと変わるんですよね。

相手のことを先に考える。それだけで、周りの空気も、仕事の進み方も、全然変わってきます。

それから、人と接するうえで、僕がすごく意識しているのは「結論から話すこと」です。仕事でもプライベートでも、これは本当に大切だと思っています。

前置き長いと正直しんどい

特に営業の場面でよくあるのが、結論を出すまでに時間をかけすぎるケース。

たとえば、イエスかノーかを出すのにたった10秒で済む話なのに、前置きに1〜2分かけられると、こっちは正直しんどくなる。相手にとっては熱意のつもりでも、こちらの時間を無駄にしていることに気づいていないことも多いんですよね。

だから僕は、なるべく早い段階で「結論は何ですか？」って聞きたくなるんです。

社員とか関係が深い相手には、「そういう伝え方のほうがいいよ」と伝えることもある。でも、育った環境や価値観が違う相手に対しては、ある程度は聞く姿勢を持ちながらも、心の中では「うわ、これはキツいな」と思ってしまうことも正直あります。

なぜなら、回りくどい話し方って、自分のことしか考えていないケースが多いと感じるから。相手の時間をどう使うか、自分の話をどう効率的に伝えるかっていう視点が欠けていると、そこにはやっぱりズレが生まれる。

そのズレが積み重なると、信頼関係やコミュニケーションにも影響してくるんですよね。

結論から話す、は慣れ

僕自身も、結論を後回しにして話しているときって、途中で「うわ、なんか今の自分、気持ち悪いな」と思ってしまうことがあります。そういうときは途中で話を止めて、「ごめん、実はこういうことが言いたかったんだ」と、もう一度軌道修正して伝え直すこともあります。

結局それって、自分が俯瞰で自分を見ていて、「今の自分、気持ち悪いな」って違和感があるからなんですよね。

結論から話すことって、慣れの問題だと思うんです。人と関わるなかで、相手のテンポや間、スピード感を読み取る力がついてくると、自然とできるようになる。

僕も人に「ながのさんって会話のテンポ合うんですよね」と言われることがあるけど、それって最初に僕がかなり相手に合わせているから。会話のテンポを合わせて、相手に「気持ちいい」と思ってもらう。それがビジネスでも人間関係でも、一番大事だと思っています。

最近、よく思うことがあって。「人生一度きり」って言うけど「相手の人生も一度きりだよ」ってことなんです。それに気づくだけで、自分だけじゃなく、相手の時間も愛おしく感じるようになる気がするんです。

そして、もっと言えば、人との関係ってある意味「相手のエクスタシーをどう引き出せるか」という視点でもあると思うんです。相手が気持ちよくなると、自分も気持ちよくなる。そんなふうに、人との関わりを楽しめるようになると、会話も人間関係もどんどんスムーズになっていきます。

ながの社長

宮城県の総合建設業「株式会社リンクロノヴァ」の代表取締役。YouTubeチャンネル「ながの社長のハッピーチャンネル」を運営するクリエイター。社員が突然手料理を振る舞う様子に「おいおい！」とツッコみつつ豪快に食べる姿が話題となり、チャンネル登録者数は100万人を突破。「あんな上司がいたら働きたい」と称されるほどの人柄と、社員を大切にする経営スタイルが多くの支持を集めている。

