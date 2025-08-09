¡Ö¾Ç¤Ã¤Æ¹ó»È¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×Éüµ¢¶á¤Å¤¯º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»ýÏÀ¡¡°éÀ®ÌÌ½Å»ë¤Ç¤Îµ¯ÍÑË¡¤òÁÊ¤¨¡Ö2026Ç¯°Ê¹ß¤Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼µé¤ÎÁª¼ê¤Ë¡×
Éüµ¢¤Ø¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤òÂ³¤±¤ëº´¡¹ÌÚ¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À(C)Getty Images
¡¡±¦¸ª¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤êÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÉüµ¢¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¡×¤Î¤¿¤áÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤È¤Ê¤ê3¤«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤Ç¤ÎÅêµå¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï8·î²¼½Ü¤Ç¤Î¸ø¼°ÀïÉüµ¢¤Î¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢ÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È13¤ÎÅê¼ê¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Åê¼ê¿Ø¤Ï¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¥¦¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤é¤¬¸Î¾ã¤«¤é²óÉü¡£¤¹¤Ç¤Ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤â¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤È¤·¤ÆÅÐÈÄËè¤Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤ò¿¤Ð¤¹¤Ê¤É¡¢Á°È¾Àï¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀèÈ¯¿Ø¤ÎÁØ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸ü¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¸Î¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÉüµ¢¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾¡Íø¤Ø¤Î¹×¸¥¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿µ½Å¤Êµ¯ÍÑ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFANSIDED¡Ù¤¬8·î7Æü¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òÇÛ¿®¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬½ªÈ×Àï¤ä¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Îº´¡¹ÌÚ¤Îµ¯ÍÑ¤òÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÂÅÅö¤Ê»ÑÀª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÊ¨¤¤¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ÁèÃ¥Àï¤ÇËº¤ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¤³¤È¤À¤¬¡¢Èà¤Ï¤Þ¤À23ºÐ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤À¡£Â¾¤Î¼ã¼êÅê¼ê¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤ä¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Èà¤Ë¤ÏMLB¤Ç¤ÎÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Éüµ¢Ä¾¸å¤ÇÂç¤¤Ê½Å°µ¤ò¼õ¤±¤ë½©¤ÎÀï¤¤¤ÎÃæ¡¢ÀïÎÏ¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤Ï¡¢µÕ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤·¡¢Åê¼ê¿Ø¤Î´é¿¨¤ì¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥µ¥¤ò¾Ç¤Ã¤Æ¹ó»È¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢10·î¤ËÈà¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÉÑÈË¤ËÎ©¤¿¤»¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÁá´ü¤Î³èÌö¤òË¾¤à¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¥µ¥µ¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿µ½Å¤Ê°éÀ®¤¬ºÇ¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤â¤·Éüµ¢¤·¤Æ¡È²Ð¤òÊ®¤¯¡É¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐºÇ¹â¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï2026Ç¯°Ê¹ß¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼µé¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò½½Ê¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä´À°¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Ðº£·îÃæ¤Ë¤â¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉüµ¢¤È¤Ê¤ëº´¡¹ÌÚ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â´Þ¤á¡¢ÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ï½½Ê¬¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¼óÇ¾¿Ø¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]