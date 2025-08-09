＜いぎなり東北産 RE:STRAT 新たなステージへ＞

9日、いぎなり東北産がメジャーデビュー、グループ結成10周年を迎えました。そして、このコラムも「いぎなり東北産日本武道館への道」から「いぎなり東北産 RE:START 新たなステージへ」とタイトルを一新し、第二章に突入。記念すべき初回のテーマは「10年目の自己紹介」。再スタートを切るメンバーに新たな目標や未来像を心境の変化を交え、語ってもらいます。

◇ ◇ ◇

こんにちは。いぎなり東北産の律月ひかるです。もうすぐ記念すべきアイドル10年目☆で、10周年ライブもあるので、髪の毛のピンクチャージとまつパをしてきました♪ かわいい自分でみんなに会いたい♪ 「10年かぁ…」。アイドルは仕事ではなく生きざまだと思ってやっているけど、10年続けてきたとなると「本当に人生だなぁ」と思います。

そして、今回のテーマは「10年目の自己紹介」ということで、あらためて自己紹介をしていきます。自己紹介を求められることはけっこうあるけれど「知られたくないことしかない」から何を言っていいのかわからなくて、難しいものです。

まず、見ればわかると思いますが「魔法少女」です。秋田県産です。「どこの星から来たの？」とワクワクのまなざしで聞かれることも多々ありますが、秋田県から来ました。こういうのは慎重にいかないと後々自分の首を絞めることになると私は知っています♪ 余談ですが、10年前にスカウトしてもらったのも秋田のショッピングモールなので、私のすべての始まりは秋田県にあります。ファンタジーな世界が好きで、かわいいお洋服を着ることが私の幸せです。「自分の何が大丈夫な部分なのか」がわからなくなってきたので、人に言われたことで自己紹介していくと、マネジャーさんに「ロックだよね、ロックの中でもパンクロック」と言われたことがあって、それはうれしかった記憶があります。友だちには「耳かきについてる白いふわふわに似ている」と言われたことがあって、それもすごくうれしかったです。ここまでいろいろ書いてきましたが、私のことは“耳かきについてる白いふわふわ”だと思ってもらってかまわないです♪

アイドル10年目もステージであなたのことを待っています。いつもいつでも、ありがとうございます♪【律月ひかる】

◆律月ひかる 2001年（平13）7月31日生まれ、24歳の秋田県産。無類のかわいいもの好き。愛称は「ひかるん」。メンバーカラ−は白。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。7月9日に念願の日本武道館公演を行い大成功。9日、avex traxからメジャーデビュー。グループ結成10周年ライブを10日大阪、15日仙台、17日山形、22日大宮で開催する。