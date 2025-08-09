北海道にも暑い夏がやってきました。現在、Ｆビレッジでは、８月２４日まで「Ｆ ＶＩＬＬＡＧＥ ＳＵＭＭＥＲ ＰＡＲＫ」と題し、ビアガーデンや縁日が開催されています。昨年に続き開催中の「肉祭り」では、ザンギや牛タン、ソーキそばなど全国各地の名店が勢ぞろいです。おいしいお肉をたくさん食べて、スタミナをつけて暑い夏を乗り切ってほしいなと思います。

縁日もパワーアップしています。田宮選手の「ゆあビーム射的」や郡司選手の「破壊王ボウリング」など昨年に比べ、より選手寄りに進化しています。これは選手のキャラが立ってきた証で、ファイターズの選手が北海道だけでなく、日本全国に広がっていると思うと大変うれしく思います。

チームは９年ぶりリーグ優勝へ勝負の夏場に入ってきました。前半戦は投手陣の踏ん張りでファイターズらしい守り勝つ野球を見せてくれました。ここからは、攻撃陣がより一層盛り上げてくれるのではないかと期待しています。特に注目しているのが、五十幡選手と矢沢選手の俊足コンビです。２人とも打撃の調子は間違いなく上がってきています。両リーグ断トツの本塁打数を誇る重量打線に、機動力が加われば、清宮選手、レイエス選手などの攻撃力が、相手チームにさらなる脅威を与えることは間違いありません。遠慮せずにどんどんチームを引っ張ってほしいなと思います。お祭り男になってくれることを期待しています。

オールスター休みがあったとはいえ、疲れが出てくるのがこの時期です。ファンの皆さんと共に、一丸で熱く戦っていきましょう！（谷口 雄也）