元中京テレビアナウンサーで現在フリーの 磯貝初奈（はな）アナウンサーが、オードリーとのショットを公開した。

９日までに更新した自身のインスタグラムに「３年ぶりにおじゃましたオドぜひをご覧くださった皆様、本当にありがとうございました…！久しぶりにスタジオでオードリーさんとお話しできて幸せの極みでした…！（放送はほぼほぼ勝負になってましたが、収録中は色々お話しさせていただいていた気がします。あれは夢だったのかな…？笑） 富田Ｐはじめ昔からお世話になってる制作陣も多く、ああここで育ててもらったんだなあと色々懐かしく思い出しました」とつづり、「アシスタントになった７年前の時の私服をイメージした服装にしました。同じブランドで『７年で大人になったぞ』ということで色を渋くしてあります。」と記してお笑いコンビ・オードリーとのショットをアップした。

続けて「結果についてはこれから放送のエリアもあると思うので触れませんが、阿部ちゃんとの反省会がＹｏｕＴｕｂｅに出るとのことなのでそちらもぜひ楽しみにしていてください。笑 朝から他の仕事だったカメラマンさんが合間を縫って遊びに来てくださったり、当時お世話になっていたメイクさんに久しぶりにお会いできたり！（ネタバレ回避で中京に遊びに行った投稿に載せられなかった写真を今回あげさせていただいております）いやーーもう本当に楽しかったです！！！ 若林さんから『これは磯貝のお祖母様も含めてご家族みんなで是非見てほしい』と言われていましたが、今朝祖母から『グランマはオドぜひの初奈を久しぶりに見られてとっても嬉（うれ）しかった』との優しい連絡をもらいました ご覧くださった皆様、ありがとうございました！！！ そしてこれから放送の皆様、楽しみにしていただけたら嬉しいです」と結んだ。

この投稿には「久々の磯貝可愛かった」「天性の魅力があります」「ずっと磯貝ちゃんが出演するのを待ってました」「大人になった磯貝さん」などの声が寄せられた。