◆第１０７回全国高校野球選手権大会第６日 ▽１回戦 東海大熊本星翔―北海（１０日・甲子園）

第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）の第６日第２試合で東海大熊本星翔と対戦する北海（南北海道）は８日、兵庫県内で全体練習を行った。大会４日目を終えて１年生はまだ登板しておらず、最速１４４キロ右腕・森健成（１年）は、同年代の投手で今大会最速の甲子園デビューを狙う。

成長著しい北海のルーキー右腕が、大舞台でも実力を見せつける。この日は、ブルペンでの投球練習後にシート打撃にも登板。持ち味の力強い直球を投げ込み、「（関西入りして）最初の頃は暑さに慣れるのに精いっぱいだったけど、だいぶ慣れてきていい調整ができている」と初々しい笑顔をのぞかせた。

名門校で入学直後の春からベンチ入り。今夏の南北海道大会準決勝・駒大苫小牧戦では先発も任され、自己最速を更新する１４４キロをマークした。数日前には平川敦監督（５４）から軸足である右足の使い方について指導を受け、「マウンドとの足のかませ方を教わって、それを意識してから直球の伸び、回転数が良くなってきた」。初戦を２日後に控え、調子は右肩上がりだ。

普段は自宅から通っているが、大会期間中はホテルでの集団生活が続く。実家では夕食時に口にする米の量が５００グラムほどだが、現在はノルマもあって１キロ以上。暑さも影響し「だんだん入らなくなってきた」と苦笑いを浮かべながらも、体重は関西入り後１０日間で５キロ増加。「より強い真っすぐを投げられるようになってきた」と手応えを口にする。

大会第４日を終え、１年生でマウンドに上がった選手はまだいない。同年代の投手で最速甲子園デビューの可能性もあり、「一番最初に投げたい思いはある。ずっと立ってみたかったマウンドに立てる機会がきたので、結果を出したい」。全国に「森健成」の名をとどろかせる日が刻一刻と近づいている。

（島山 知房）