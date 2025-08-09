¡ÚÀµÄ¾¡¢ÌÌÅÝ¤¹¤®¤ë¡Ä¡Û¿¦¾ì¤Ç¡ÖÉô²¼¤ò°é¤Æ¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈNG¼ÁÌä¡É¤ÎÀµÂÎ
¡Ö¡Ø¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËNG¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤¼Ê¬ÀÏ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡ÈÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¡É¤¿¤á¤Î¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼Â¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤Ï¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¡Ö²ò¼á¤Î¥º¥ì¡×¤òÀ¸¤ß¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤²ñÏÃ¡á¡Ö¶õÃæÀï¡×¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸µ¶§¡¢¡ÖºÇ°¤Î¼ÁÌä¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö»ö¼Â¤È²ò¼á¤Î°ã¤¤¡£¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤À³Î¼Â¤Ë¡ÈÆÞ¤ê¥¬¥é¥¹¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡£ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¡×¤ò40Ç¯Ëá¤Â³¤±¤¿ÂÐÏÃ¤Î¥×¥í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¡¦¹ñÆâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¼ÂÁ©¡¦´Ñ»¡¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸¤¤¼ÁÌä¤ÎÊýË¡¡×¡á»ö¼Â¼ÁÌä½Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾×·â¤Î¿·»ö¼Â¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¼ÁÌä¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
¡ÖÉô²¼¤ò°é¤Æ¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¡×¤ÎNG¼ÁÌä
¤¢¤Ê¤¿¤Î¿¦¾ì¤Ë¤Ï¡¢Éô²¼¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¾å»Ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÛ£Ëæ¤Ê¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢Éô²¼¤òµ¤¸¯¤¦²ñÏÃ¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¡ÖÉô²¼¤ò°é¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊNG¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È²þÁ±ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÏÛ£Ëæ¤¹¤®¤ë
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ÎºÇÂç¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¾å»Ê¤«¤é¤³¤¦Ê¹¤«¤ì¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤òÅú¤¨¤Þ¤¹¤«¡© Ä¾¶á¤ÎË¬Ìä¤Î¤³¤È¡© ÄêÎã¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿Ê¤áÊý¡© ¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤Îºî¤êÊý¡© ¡½¡½ÀµÄ¾¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤òÅú¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼Â¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤¬¡¢Éô²¼¤Ë¡Ö²¿¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤À¤¤¤¿¤¤»ñÎÁ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È²ñÏÃ¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤Åú¤¨¡É¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁ°²ó¤Ï¡©¡×¡ÖºòÆü¤Ï¡©¡×¤Ç¡¢»ö¼Â¤Ë¹Ê¤Ã¤Æµ²±¤ò¡È¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¡É
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö»ö¼Â¼ÁÌä¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤³¤¦¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢
¡ÖÁ°²óA¤µ¤ó¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¡©¡×¡Êwhen¡Ë
¡ÖÁ°²ó¤ÎA¤µ¤ó¤È¤Î¾¦ÃÌ¤Ç¤Ï¡¢²¿¤òÄó°Æ¤ò¤·¤¿¤Î¡©¡×¡Êwhat¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´Ö¤ä½ÐÍè»ö¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï¹Í¤¨¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¡¢ºòÆü¤Ï¿·¾¦ÉÊ¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢²Á³Ê¤Ë¤¹¤´¤¯´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö»ö¼Â¼ÁÌä¤Î¸ø¼°£¡§¡Ø¤¤¤Ä¤â¡Ù¤Ê¤É¤Î°ìÈÌ²½¤·¤¿¸ÀÍÕ¤òÈò¤±¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»þ´Ö¤ä»ö¼Â¤òÊ¹¤¯¡×¤Ë±è¤Ã¤¿¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¡ÖºòÆü¤Ï¡©¡×¡ÖÁ°²ó¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÂÄêÅª¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï¡È¹Í¤¨¤ë¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È»×¤¤½Ð¤¹¡É¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö´Ø·¸¤Î´ðÁÃ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¡Ö¼ÁÌä¡×¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤Î´ðÁÃ¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¼ÁÌä¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Éô²¼¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
