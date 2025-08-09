大学生のころから白髪が生え始め、長年コンプレックスを抱えていたゆうゆう（＠yu___ko.831）さん。20代から白髪染めをずっと続けてきましたが、41歳のときに大きな決断をくだします。

「白髪はマイナス」見た目への消えない渇望感

白髪染めをしていたころのゆうゆうさん

── グレイヘアが素敵なゆうゆうさんですが、20代のころから白髪に悩まれていたそうですね。

ゆうゆうさん：高校生までは白髪はまったくなかったのですが、大学生のころからポツポツと生え始めました。大学時代に友達と一緒に歩いていて「白髪が結構あるね」と言われてとてもショックだったのを覚えています。当時生えていたのは10本ほどであまり気にしていなかったのですが、その言葉をきっかけに「人から指摘されるくらいなんだ」と気になり始め、25歳ごろに白髪染めのために美容院に通い始めました。

最初は2か月に1回、30代に入ってからは2週間に1回、美容院に通っていました。その後、結婚して専業主婦になってからは節約も意識するようになり、市販の白髪染めを使って自分で伸びてきた根元の部分をリタッチするようになりました。

── 美容院に行くにしても自分で染めるにしても、2週間に1回という頻度は大変そうです…。

ゆうゆうさん：めんどくさがりなので苦痛でたまらなかったです。それでもその頻度で染め続けるくらい、白髪を隠したいという気持ちが強かったんです。人と違って見られるのが嫌だし、老けて見られたくないとも思っていました。でも、染めた直後は「普通になれた」とテンションが上がるんですが、1週間ほど経って白髪が伸びてくると「また伸びてきた」と自己肯定感がガクッと下がるんです。その気持ちのアップダウンが激しくてしんどかったですね。

── そうした悩みを周りの方に相談していましたか？

ゆうゆうさん：20代のころは、みんな白髪で悩むような年代ではなかったので友達には話していませんでした。ただ、遺伝なのか姉も若いころから白髪があり、私と同じように気にして染めていたので姉とはときどき話していたような気がします。

白髪染めをしているころは、自分の外見に渇望感のような満たされない気持ちがありました。白髪がある自分は黒い髪だけの人よりもマイナスなんだから、ほかのところでポイントを稼がなきゃと思っていたんです。もともとおしゃれやヘアアレンジが好きなんですが単純に好きという以外に、「ファッションやヘアスタイルをおしゃれにして、マイナスポイントをリカバリーしなくては」という意識がどこかにありました。

40代になって白髪染めをやめるも

──「隠したい」と思って続けていた白髪染めをやめたのはどうしてだったんでしょうか？

ゆうゆうさん：30代後半になって、2週間ごとに染める生活にいい加減飽き飽きしていたんです。あと、40歳ってひとつの区切りの年齢でもあるし、そのタイミングで白髪染めをやめたいとぼんやり考えていました。

でもなかなかふんぎりがつかないまま、41歳のときにYouTubeで自分より年下のグレイヘアの方をたまたま見かけて。それまで70代、80代の方と上の世代のグレイヘアの方しか見たことがなかったのですが、同世代のグレイヘアを見て「いいかも」ってシンプルに思えたんですよね。その方がとても素敵でかわいくて、目指すべきロールモデルと出会えたと希望を感じました。 その方を見ていなかったら、今でも染めていたと思いますね。自分ひとりでは、やめる勇気はなかったと思います。

── 白髪染めをやめる際に家族や友達に止められるケースもあると聞きます。ゆうゆうさんの場合はいかがでしたか?

ゆうゆうさん：私はありませんでした。夫は常に自分でやりたいことをやってみればというスタンスなので「染めるのがしんどいのなら、やめていいんじゃない？」と言ってくれて。とても感謝しています。

ただ、友達に面と向かって伝えるのは難しいなとは思いましたね。友達がまだ白髪を気にしてない場合、変に気をつかわせてしまったり、向こうのリアクションが微妙だったときに自分ががっかりしてしまったりするかもと思ったんです。そこで、友達にはグレイヘアにすることをインスタグラムで伝えることにしました。自分の気持ちを文章で素直に表現できますし、写真も一緒に見られてわかりやすいですよね。あと友達がそれぞれ投稿を見ていてくれたら、久しぶりに会ったときにもびっくりされなくていいなとも考えていました。

── SNSを使うと、ちょうどいい距離感でグレイヘアになることを伝えられそうです。ゆうゆうさんはグレイヘアに移行するために、最初にブリーチしたんですよね。

ゆうゆうさん：そうですね、伸びてきた白髪と暗い髪色のコントラストがくっきり出ると汚く見えて苦痛だと思い、白髪とも馴染む金髪にしました。ずっと白髪染めをしていてこれまで1度も金髪にしたことがなかったし、せっかくなので一度明るい色にしてから伸ばしていくことにしたんです。

── 不安はなかったですか？

ゆうゆうさん：白髪染めをやめたころはずっと不安な日々でしたね。「人からどう見られてるんだろう」「汚いと思われてないかな」と人の視線も気になりましたし、「このまま伸ばしていって自分に似合うんだろうか」とも思っていました。白髪がだんだん伸びてくると中途半端で何を着ても似合わないとも感じて、帽子をかぶったり、ターバンで伸びてきた部分を隠していました。

グレイヘア移行中のアレンジ

── 移行中、一度染めたことがあったそうですが。

ゆうゆうさん：去年の5月に友人の結婚式に参列することになったんです。そのころは白髪が10cmくらい伸びたときで、そのままだと事情を知らない他の参列者の方たちに「髪の手入れをしてない」と思われて、新郎新婦にも迷惑がかかると思いました。そこで、美容院でヘアマニキュアで茶色に染めてもらいました。

数週間で落ちると言われていたんですがなぜか時間が経ってもまったく落ちなくて…。改めて美容院でマニキュアを落とす処理をしてもらったところ、染めたところが濃いオレンジ色になってしまったんです。

── それは驚いたのでは…。

ゆうゆうさん：そのときは意図しないことに心が折れて、グレイヘアをあきらめて、いっそ全部染めてしまおうかとも思いました。でも、夫から「グレイの髪色はゆうゆうにしかない個性だから、もう少し頑張ったらいいのに」と励まされ持ち直しました。普通に考えると、男の人にとっては、奥さんは白髪がなくて見た目が若いほうがいいと思うんです。でも、彼は私が苦しんできた様子をずっと見てきているからか、私が心地よく生きられる方をあと押ししてくれました。

── 旦那さんの愛を感じます。そのあとはどうしたんでしょうか？

ゆうゆうさん：人間って不思議なもので、最初はごちゃごちゃしていて嫌だった髪色も時間が経つとだんだん見慣れて「これもいいな」と思えるようになっていきました。そこから伸ばして白髪が耳上ぐらいまで伸びたときには、ようやく完成形が想像できるようになってテンションが上がりましたね。今はまだオレンジの部分が少し残っていますが、ほぼグレイの状態まで伸びました。

人は自分のことなんて気にしていないから

グレイヘアが完成に近づいた現在の様子

── グレイヘアに移行するなかで、ファッションやメイクで変わったことはありますか?

ゆうゆうさん：自分の好きな服を着てないとテンションが上がらないので、ファッションはそれまでと変わっていません。でも、移行中に白髪を隠すのにキャップなどの帽子を使うようになって、そういう意味ではおしゃれの幅が広がりました。今は自分を実験台にしてグレイヘアにどんなファッションが合うのか研究中です。最近はコーディネートが難しい紫色を服やアクセサリーで取り入れると合うことや、シルバーアクセサリーが似合うことがわかってきました。

── 昔からヘアアレンジが好きだとおっしゃっていましたが、グレイヘアでのヘアアレンジもたくさん投稿されていますね。

ゆうゆうさん：グレイヘアになる前は、分け目で白髪が目立つので、染めた直後しかきれいな状態で見せられなくてモヤモヤがずっとありました。でも、今はえりあしやもみあげなど黒髪が少し多いところを活かして「今日はこっちで分けて見せてみよう」とバリエーションを出せるのでとても楽しいです。ベースがグレイでもかわいくなれることをSNSで発信していきたいという目標もできました。

── 若いころから白髪に悩んできたからこそ、完成に近づいた今はいろんな思いがあると思います。

ゆうゆうさん：白髪を隠さなくてよくなったので、本当に楽になりましたね。白髪がマイナスポイントではなくなり、ここからはグレイヘアをベースにおしゃれやヘアアレンジで自分だけの「きれい」を積み上げて更新していくだけだなと思っています。あと、この年でこんな色の髪の人は他にいなくて、個性的でいいなと感じるようにもなってきました。

── それまでは「普通」でいたくて白髪を染めていたのに、気持ちが変化したんですね。

ゆうゆうさん：若いころからみんなと一緒が心地よかったので、グレイヘアで個性を出すことはとても勇気のいることでした。でも移行中、友達や初めて会う人と会うときに髪を見せるのか隠すのか悩むなかで、人は自分のことなんて気にしていないんだなと気づいたんです。また、試行錯誤して過ごしているうちに素の自分を認められるようになり、人と自分を比較することが減って、人の目が徐々に気にならなくなりました。自分で自分を「いい」と思えることほど、強いものはないと感じています。

取材・文／阿部祐子 写真提供／ゆうゆう